Söder verteidigt "Klimapakt" als "Pfad der Vernunft"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in der Rundschau, der Klimapakt der Bundesregierung sei "der größte Satz, den Deutschland je beim Klimaschutz nach vorne gemacht" habe, ein "Pfad der Vernunft", der letztlich alle zusammenführe. Für Bayern bedeute das Maßnahmenpaket, dass Klimaschutz vorangebracht werde, zugleich aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Freistaats erhalten bleibe.

Kein Verbot, sondern Lenkung

Die beschlossene CO2-Bepreisung mittels Zertifikaten sei wegweisend, erklärte Söder. Sie diene dazu, CO2 zu verknappen und damit wirksam zu reduzieren. Da es aber flankierende Maßnahmen gebe, wirke das Ganze nicht als Verbot, sondern lenkend.

"Der reine Preis ist nicht der heilige Gral", sagte Söder, "das ist nur ein Instrument". Viel wichtiger sei es, dass die Menschen bessere Heizsysteme kaufen könnten, was etwa eine Abwrackprämie möglich mache. Bei einem Wechsel von der alten Ölheizung zu einer neuen Heizung könne ein Zuschuss von über 40 Prozent gewährt werden.

Wichtig für Bayern, neue Generation von Autos zu produzieren

Ebenso wichtig sei es, Raum für neue Technologien zu schaffen. Für Bayern sei es am Ende wichtig, "dass wir mit neuen Antrieben, ob Elektro oder Wasserstoff, auch eine neue Generation von Autos produzieren, die nicht nur in Bayern Klima schützen, sondern auch unsere gesamte bayerische Konjunktur stützen", so Söder weiter. Außerdem sei im Klimapakt auch für die Solarenergie eine Menge erreicht worden. Auch sei die gute Abstandssicherung in Bayern beim Wind erhalten geblieben.

Die Arbeit in der Großen Koalition zu dem Maßnahmenpaket sei "sehr, sehr gut gelaufen", betonte Söder. Klimaschutz könnte "tatsächlich das neue gemeinsame Projekt sein, zwei Dinge zu verbinden: Die ethische Bewahrung der Schöpfung auf der einen Seite, aber gleichzeitig der Erhalt einer freiheitlich modernen und auch gesunden Lebensweise."

Grünen-Fraktionschef Hartmann: "Eine bittere Enttäuschung"