Söder verteidigt Ausgangssperre an Weihnachten

Es bleibt dabei: Auch an Heiligabend gilt in ganz Bayern die nächtliche Ausgangssperre. Nach 21 Uhr muss sich jeder in einer Wohnung aufhalten - und somit die Weihnachtsfeier bei den Verwandten entweder rechtzeitig verlassen oder bei ihnen übernachten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte die Regelung im BAYERN-3-Interview gegen Kritik von Hörern: "Ich möchte nicht, dass wir uns im Januar den schweren Vorwurf machen, wir hätten an Weihnachten sorgfältiger sein sollen."

Es bleibt laut Söder möglich, Weihnachten mit der engen Familie zu feiern - man müsse aber gegebenenfalls früher anfangen. "Man kann seinen Tagesablauf an Weihnachten sicherlich anpassen." Mit der Ausgangssperre werde vor allem die "Feier nach der Feier" reduziert, argumentierte der Ministerpräsident: "Sind wir mal ganz ehrlich, ganz viele, auch gerade Jüngere, gehen dann gern nach der normalen Familienbescherung noch mal zu Freunden - und Party." In diesem Jahr werde es ein "anderes Weihnachten als sonst".

Söder: "Je kleiner der Kreis, desto besser"

Mit dem Start des Lockdowns heute gilt in Bayern bis 10. Januar eine landesweite nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 21 und 5 Uhr darf man sich nur aus ganz bestimmten, klar geregelten Gründen außerhalb der Wohnung aufhalten - zum Beispiel wegen eines ärztlichen Notfalls, aus beruflichen Gründen oder für die Versorgung von Tieren. Bei Verstößen droht ein hohes Bußgeld.

Mehrere Oppositionspolitiker hatten am Dienstag im Landtag die Ausgangssperre kritisiert. Eine Bayern3-Hörerin beklagte, die aktuelle Regelung sei "das Dümmste", was sie seit langem gehört habe: Ihr Vater dürfe zum Glück Weihnachten bei ihr feiern, er dürfte auch bei ihr übernachten, er dürfe aber nicht nach 21 Uhr allein mit dem Auto nach Hause fahren. "Wo bitte ist der Sinn?"

Söder entgegnete, jeder solle unabhängig von den Regeln seinen eigenen Beitrag zum Kampf gegen Corona leisten. Der Ministerpräsident rief dazu auf, die Weihnachtstage mit möglichst wenigen Menschen zu verbringen. "Je kleiner der Kreis, mit dem man feiert, eigentlich desto besser." Die Politik versuche wirklich, so viele Kontakte wie möglich zu erlauben, damit die Familie zusammen sein könne. Mehr erlaubte Kontakte müssten aber auch mit mehr Vorsicht einhergehen, um gerade ältere Verwandte nicht zusätzlich zu gefährden, mahnte der Ministerpräsident.

Keine späten Christmetten an Heiligabend

In der Debatte über Christmetten am späten Heiligabend will die Staatsregierung den Kirchen trotz des Appells der katholischen Bischöfe nicht entgegenkommen. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte, die Ausgangssperre sei ein "wichtiges Instrument" für die nächsten Wochen. Sie gelte ab 21 Uhr, "und wir möchten halt so wenig Ausnahmen wie möglich - eigentlich gar keine". Es solle einfach für alle das Gleiche gelten, "weil dann alle das auch als gerecht empfinden".

Herrmann verwies darauf, dass Papst Franziskus seine Christmette um zwei Stunden vorverlegt habe, damit das mit den Ausgangsbestimmungen in Rom vereinbar sei. "Was der Papst in Rom kann, das können wir in Bayern auch - ich will fast sagen: erst recht." Der Staatskanzleichef fügte hinzu: "Man kann auch am Heiligen Abend die Christmette vor 21 Uhr beenden."

Herrmann: "Nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße"

Ob an Weihnachten, Silvester oder allen anderen Tagen bis 10. Januar - die klare Regel lautet nach Angaben Herrmanns grundsätzlich: "Nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße, ganz einfach." Die Staatsregierung wolle damit Mobilität und Kontakte reduzieren und das öffentliche Leben beruhigen.

Für die Weihnachtstage wird zwar die Kontaktbeschränkungen (maximal fünf Personen aus zwei Haushalten plus dazugehörige Kinder) zwar etwas gelockert: Dann dürfen über den eigenen Hausstand hinaus vier enge Verwandte zu Besuch kommen. Auf die Ausgangssperre hat das keinen Einfluss. "Natürlich: Wenn man bei der anderen Familie ist, dann kann man dort bleiben, auch nach 21 Uhr, übernachten und dann halt am nächsten Tag nach Hause gehen", erläuterte Herrmann.

Söder: Weihnachten könnte "eine echte Herausforderung werden"

Sollten die Corona-Zahlen bis Weihnachten "noch mal deutlich runtergehen", könne man über alles diskutieren, erläuterte Söder, auch über die landesweite Ausgangssperre. Er mache sich da aber wenig Hoffnung. Seine Befürchtung sei vielmehr, dass sie zunächst noch "dramatisch nach oben gehen" werden. Es sei möglich, dass an Heiligabend sogar ein neuer Höchststand erreicht werde. Möglicherweise könne das Weihnachtsfest eine "echte Herausforderung werden, weil eben so viele Menschen zusammenkommen".