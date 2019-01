Söder verspricht vollen Einsatz für die CSU

Seehofer wünscht Söder Glück

Auf die parteiinternen Querelen in den vergangenen Monaten und die Angriffe aus der CSU auf ihn ging Seehofer nur kurz ein. Er sei froh, dass er "vieles hingenommen und geschluckt" und nie darüber geredet habe. Denn er wolle alles vermeiden, was der Partei schade. Aber es gehöre auch zur Ehrlichkeit, "dass wir dies heute ansprechen".

Für seine Nachfolge an der CSU-Spitze schlug Seehofer auch am Rednerpult noch einmal Ministerpräsident Markus Söder vor. Söder habe schon in den vergangenen Monaten als Ministerpräsident bewiesen, dass er große Aufgaben sehr gut erledige. Er wünsche seinem Nachfolger viel Glück für die Zukunft. Söder ist der einzige Kandidat für die Seehofer-Nachfolge.

Blume: Jahr des Aufbruchs

Zur Eröffnung des Parteitags hatte schon CSU-Generalsekretär Markus Blume die CSU aufgerufen, 2019 zu einem Jahr des Aufbruchs, der Zuversicht, aber auch der Geschlossenheit zu machen. Die Partei sei bereit zur Erneuerung.

CSU will auch strukturelle Erneuerung

Der Sonderparteitag, zu dem auch die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet wird, markiert zugleich den Startpunkt in das für die CSU wichtige Europawahljahr und läutet offiziell auch ihre strukturelle Erneuerung ein. Seit Wochen sprechen Söder und Seehofer von einer dringenden Reform der Partei als Reaktion auf die herben Verluste bei den Wahlen 2017 und 2018. So trug Söders Rede den Titel "Zeit für neue Stärke".

Am Nachmittag soll zudem ein Leitantrag zur Parteireform beschlossen werden. Die CSU will sich demnach wieder stärker als Volkspartei profilieren: "Wir sind die Heimat aller bürgerlichen Überzeugungen - für christlich-soziale ebenso wie für ökologische, für liberale genauso wie für konservative", heißt es darin. Die Partei soll moderner, jünger und weiblicher werden und bessere Mitmachmöglichkeiten als bisher bieten. Eine Kommission unter der Leitung von Generalsekretär Markus Blume soll in den kommenden Monaten Ideen und Wünsche der Mitglieder bündeln und zum "großen Reformparteitag" im Oktober 2019 "entscheidungsreife Vorschläge" vorlegen.

Europa im Fokus - Weber spricht

Ein weiterer Höhepunkt des Parteitages ist die Verabschiedung des Leitantrags zur Europawahl am 26. Mai. Erstmals in der CSU-Geschichte ist ihr Spitzenkandidat - Parteivize Manfred Weber - auch Spitzenkandidat der CDU und der Europäischen Volkspartei. Weber hat bei einem Wahlsieg Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten und will auch in München zu den Delegierten sprechen.