Söder versetzt Gesundheitsministerin Huml

Melanie Huml (CSU) muss ihren Posten als bayerische Gesundheitsministerin räumen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte nach einer Video-Schalte des bayerischen Kabinetts Humls Wechsel in die Staatskanzlei an, wo sie Europaministerin werden soll. Ihr Nachfolger an der Spitze des Gesundheitsministeriums werde der bisherige Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek. Diesen lobte Söder als "Macher".

Dank an Huml

Es sei keine Einzelentscheidung aufgrund eines Anlasses gewesen, sagte Söder auf Nachfrage. Ihm gehe es um die perspektivische Gesamtaufstellung: "Ich habe mir die grundlegende Aufstellung überlegt, was für die nächsten Monate gut ist", erläuterte der Ministerpräsident.

Zugleich lobte er Florian Herrmann (CSU) als "hervorragenden Leiter der Staatskanzlei". Dort könne man Humls "Erfahrung, ihr Wissen und Einschätzung zu Corona" gut brauchen.

Rücktrittsforderungen nach Corona-Test-Panne

Nach dem Corona-Test-Debakel im Sommer war Huml stark unter Druck geraten. Die SPD forderte damals ihren Rücktritt - nachdem bekannt geworden war, dass 44.000 Reiserückkehrer tagelang auf ihre Test-Ergebnisse warten mussten, unter ihnen auch 900 nachweislich Infizierte.

Huml hatte Söder daraufhin ihren Rücktritt angeboten. Der Ministerpräsident lehnte dies nach eigenen Angaben damals ab. Er habe Huml gefragt, ob sie sich die Aufgabe als Gesundheitsministerin weiterhin zutraue, was sie bejaht habe.