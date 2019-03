Kommt die Reform der Grundsteuer so, wie sie bisher geplant ist, würden Mieten und Kaufpreise genau dort steigen, wo sie ohnehin schon problematisch hoch sind: in den guten Lagen der Großstädte nämlich. Das jedenfalls ist die Befürchtung einiger Länder.

Söder verlangt "Denkpause" von Scholz

Neben Hessen und Hamburg erhöht auch Bayern jetzt den Druck auf den Bund. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) appelliert, auf die Einwände der Länder einzugehen. Im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" fordert er Scholz zu einer "Denkpause" auf.

Als Hauptargument führt der CSU-Chef den Verwaltungsaufwand an, der aus seiner Sicht mit der reformierten Grundsteuer verbunden wäre:

"Wir brauchen keine 2.000 neuen Finanzbeamten nur für die Grundsteuer, das Geld würde ich lieber für Polizisten und Lehrer ausgeben. Und natürlich müssen wir Steuererhöhungen - und damit Mieterhöhungen - vermeiden." Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident

Belastung für Ballungsräume und teure Landstriche

Schon Mitte Februar hatte der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) gewarnt, die geplante Reform der Grundsteuer würde vor allem Ballungsräume und teure Landstriche belasten. Ähnlich hatte sich der Arbeitgeberverband vbw geäußert:

"Weite Teile Bayerns wären betroffen". Bertram Brossardt, vbw-Hauptgeschäftsführer

Was bisher geplant ist

Dass die Grundsteuer geändert werden muss, hat das Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben. Vor rund vier Wochen hatten sich Bund und Länder dann eigentlich auf die Eckpunkte der Reform verständigt. Danach soll sich die Grundsteuer künftig an den Werten der Grundstücke, dem Alter von Gebäuden und den durchschnittlichen Mietpreisen orientieren.

Genau das könnte in Ballungsräumen zu Problemen führen, glauben auch Hamburg und Hessen. Beide Länder haben ihren Widerstand gegen die Pläne angekündigt und gewarnt, die reformierte Grundsteuer könnte die Mietpreise in großen Städten noch stärker in die Höhe treiben.

Bayern setzt auf Fläche als Berechnungsgrundlage

"Die Grundsteuer wird sofort auf die Mieter umgelegt", zeigt sich Söder überzeugt. Geht es nach dem Freistaat, dann soll die Steuer künftig möglichst unbürokratisch berechnet werden, und zwar ganz einfach nach der Fläche der jeweiligen Häuser oder Wohnungen.