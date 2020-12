Söder und Spahn fordern schnellstmöglichen bundesweiten Lockdown

"Wir brauchen weitere Einschränkungen", so die klare Forderung des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im neuen Impfzentrum in Nürnberg sprach er sich wiederholt für eine einheitliche Regelung der Beschränkungen im gesamten Bundesgebiet aus.

Söder will einheitliche und bundesweite Regelungen

Der Ministerpräsident betonte dabei, dass eine klare Entscheidung für alle gefällt werden müsse. Es bringe nichts, wenn in einem Bundesland die Geschäfte geöffnet seien und in dem anderen nicht. Geschäfte früher zu schließen und Ferien vorzuziehen sei eine Diskussionsgrundlage für das kommende Wochenende.

"Wir müssen handeln und zwar so schnell wie möglich. Es läuft uns in Deutschland gerade wieder davon. Es braucht Vorschläge die Krise zu beenden und sie nicht zu verlängern. So schnell wie möglich. Keinen Tag verlieren." Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident

Kretschmann und Söder im Gleichschritt

Die Regierungschefs der Länder wollen am Wochenende mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut über schärfere Corona-Regeln beraten. Mehrere Länder haben bereits strengere Maßnahmen angekündigt, zuletzt Baden-Württemberg einen Lockdown und Ausgangssperren. Beide Länder im Süden würden auch dann handeln, wenn andere nicht mitmachen, sagt Söder in Nürnberg. Darüber habe er mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gesprochen.

Der Bund müsse noch einmal gemeinsam mit den Ländern überlegen, wie wir "so schnell und so konsequent wie möglich einen Lockdown im Land machen können". Söder appellierte an die Bevölkerung, Weihnachten als Familienfest zu sehen, aber nicht als Weihnachtsparty.

Söder und Spahn einig: Lockdown so schnell wie möglich

Unterstützung bekam der Ministerpräsident von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er forderte in Nürnberg ebenfalls bundeseinheitliche Maßnahmen "und zwar besser früher als später". "Das "wir" muss jetzt wichtiger sein als das "ich" und das bedeute Verzicht", so der Bundesgesundheitsminister.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb eines Tages erreichte mit 29.875 einen Höchststand, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervorgeht.