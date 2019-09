19.09.2019, 16:40 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Söder und Kramp-Karrenbauer: Schulterschluss in Sachen Klima

Zum Abschluss der CSU-Klausur in Kloster Banz stimmen sich die Parteivorsitzenden von CDU und CSU auf die nächtlichen Klima-Gespräche in Berlin ein. Beide geben sich optimistisch, wissen aber: Alle werden wohl am Ende nicht zufrieden sein.