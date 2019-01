vor 2 Minuten

Söder und die CSU: "Wir sind kein DAX-Unternehmen"

Der neue CSU-Chef Markus Söder hat große Pläne. Nach dem Debakel bei der Landtagswahl will er die Partei erneuern. In der Münchner Runde extra erzählte er am Samstagabend von alten Fehlern – und erklärte, warum ihm Umfragen nicht so wichtig sind.