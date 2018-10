Söder und Aiwanger wollen "großen Aufschlag" für Familien

Zum Start der Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern vergangene Woche kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch eine "Bayern-Koalition" an - am dritten Verhandlungstag nun verspricht er eine "Familienkoalition": Das schwarz-orange Bündnis werde "bei der Betreuung ein klares Signal für Familien setzen, auch für Alleinerziehende" - und zwar gleichermaßen in der Stadt als auch auf dem Land. "Uns ist diese Balance ganz ganz wichtig", betonte Söder bei seinem ersten Statement seit dem Start der Koalitionsverhandlungen in Bayern.

Nachdem die CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober die absolute Mehrheit verloren hatte, will sie künftig mit den Freien Wählern regieren. Als eine Voraussetzung für ein schwarz-oranges Bündnis hatte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger eine kostenfreie Kinderbetreuung genannt. Die Staatsregierung hatte dies bisher immer abgelehnt und nach Söders Amtsantritt stattdessen ein neues Familiengeld für Eltern aller ein- und zweijährigen Kinder eingeführt. Am dritten Tag der Koalitionsverhandlungen ließen Söder und Aiwanger nun erkennen, dass sie offenbar an einem Kompromiss arbeiten, bei dem beide Seiten ihr Gesicht wahren könnten.

Unterschiedlichen Lebensentwürfen gerecht werden

Zwar gibt es laut Söder noch offene Fragen, aber im Grundtenor seien sich beide Partner einig: Die wichtigste Herausforderung sei, für ganz Bayern ein Konzept zu finden, das unterschiedlichen Lebensentwürfen gerecht werde. Schwarz-Orange will dem Ministerpräsidenten zufolge keine Vorschriften machen, wie man zu leben hat. Vielmehr wollten beide Seiten, die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen annehmen. Der Grundtenor sei, dass es einen "großen Aufschlag für Familien" geben solle.

Ähnlich äußerte sich auch Aiwanger: Es gelte "vielen verschiedenen Sichtweisen" gerecht zu werden. Manche wollten ihre Kinder zunächst zuhause betreuen, andere benötigten eine Kindertagesstätte. Darauf gelte es gleichermaßen Antworten zu finden. "Familie ist das Kernstück der guten Gesellschaftspolitik", betonte der Freie Wähler-Chef.

Ausgeglichener Haushalt soll bleiben

Verständigt haben sich CSU und Freie Wähler laut Söder schon auf "klare Stabilitätskriterien" in Finanzfragen: "Dass der ausgeglichene Haushalt bleibt, dass die Schuldentilgung bleibt und damit auch der Rahmen definiert ist, wie Bayern sich zukünftig als Land finanziell aufstellen soll."

Darüber hinaus ließen sich Söder und Aiwanger keine Informationen zu konkreten Einigungen entlocken. Einmal mehr versprach der Ministerpräsident eine "ökologische Politik" und nannte als weitere zentrale Themen Verkehr und Wohnen.

Hoffen auf den "großen Wurf"

Die Stimmung beschrieben beide Verhandlungsführer als gut, man sei schnell vorangekommen. Bei Themen wie Innerer Sicherheit, Wohneigentum, Bauen und dem Bekenntnis zum ländlichen Raum gebe es viel Übereinstimmung, versicherte Söder. "Wir spüren auch einen gemeinschaftlich getragenen Geist für ein bürgerliches und bürgernahes Bayern."

Laut Aiwanger sind Freie Wähler und CSU bei einigen großen Fragen zwar noch nicht ganz beisammen, trotzdem hofft er beim Koalitionsvertrag auf einen "großen Wurf", wie er sagte. "In der Kombination sind wir besser als einer alleine."