Söder und Aiwanger: Mit Bäumen gegen die Grünen

Bäume gegen das Volksbegehren

Bereits im Mai hatte Aiwanger anlässlich des Freie-Wähler-Landesparteitags in Amberg 450 junge Büsche und Bäume gespendet und vor dem Tagungsort aufbauen lassen - und wollte das als Kritik an Grünen und ÖDP verstanden wissen. Denn in Folge von deren Volksbegehren "Rettet die Bienen" habe manch Besitzer von Streuobstwiesen Obstbäume gefällt, damit die Wiese nicht zum Biotop erklärt werde.

Er selbst investiere daher gleich seine erste Ministerdiät in Bäume, "um wiedergutzumachen, was die Grünen angerichtet haben", betonte der Wirtschaftsminister. Die Kernbotschaft von Aiwangers Pflanzaktion glich jener des heutigen CSU-Tweets. "Andere reden, wir machen etwas, wir packen tatsächlich an", sagte der Freie-Wähler-Chef.