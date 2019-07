Söder übt Kritik an SPD: "Wer sich so verhält, schadet Europa"

CSU-Chef Markus Söder hat das Verhalten der SPD in der Frage der Besetzung des EU-Kommissionspräsidenten als demokratieschädigend bezeichnet. Wörtlich mahnte Söder heute auf dem CSU-Parteitag des Bezirksverbandes Nürnberg-Fürth-Schwabach: "Irgendwann ist das ganze Theater mit der SPD auch zu Ende. Es reicht langsam!" Söder fügte zugleich hinzu: "Wir geben der SPD jetzt eine Verschnaufpause wegen dem Personal." Wenn allerdings Kevin Kühnert SPD-Chef werde, dann sehe Söder keinen Sinn in einer Koalition.

SPD-Verhalten schade der Demokratie

Konkret verurteilte Söder das Vorgehen der SPD, zunächst Angela Merkel in Brüssel zu einer Enthaltung für die deutsche Ministerin Ursula von der Leyen zu zwingen und nun zu erklären, die SPD werde alles tun, um von der Leyen als EU-Kommissionspäsidentin durchzusetzen. "Wer sich so verhält, schadet Europa, wer sich so verhält, schadet Deutschland" und "So etwas schadet der Demokratie", erklärte Söder in Nürnberg.