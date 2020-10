BR24Live: Söder über Teil-Lockdown: "Wir haben es in der Hand"

Dieser Artikel wird während der Debatte laufend aktualisiert.

In seiner Regierungserklärung zum Teil-Lockdown wegen der hohen Corona-Zahlen hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Bevölkerung zum gemeinsamen Einsatz gegen die Ausbreitung des Virus aufgerufen. Die Lage sei ernst, es sei Zeit zu handeln, Zeit aufzuwachen, betonte Söder im Landtag. "Die Situation ist ernst." Die Pandemie wüte in ganz Europa, weite Teile Deutschlands seien Risikogebiete, und auch Bayern sei wieder voll erfasst.

Corona komme auch überall in den Krankenhäusern wieder an, betonte Söder und warnte vor einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems. Wenn die Versorgung der Patienten in den Kliniken nicht mehr gewährleistet sei, werde die Gefahr für die einzelnen Betroffenen noch einmal "dramatisch höher". Je mehr Infektionen - desto mehr Erkrankte, je mehr Erkrankte - desto mehr Todesfälle. Für ihn persönlich stehe fest, dass jedes Leben gleich viel wert sei und es verdiene, gerettet zu werden.

Söder bittet um Zusammenhalt

Söder versicherte, er habe großes Verständnis für Fragen und Sorgen der Bürger. Zugleich warb er eindringlich für die anstehenden Einschränkungen. "Wir brauchen alle dabei." Die Verordnungen der Politik seien wirkungslos, wenn die Menschen nicht bereit seien, beim Kampf gegen Corona mitzuhelfen. "Wenn wir alle mitmachen, wird es im Dezember wieder heller werden", betonte der Ministerpräsident. "Wir haben es selbst in der Hand." Jetzt brauche es Geduld, gute Nerven und Optimismus.

Söder: Maßnahmen sind "geeignet und verhältnismäßig"

Söder verwies darauf, dass nahezu überall in Europa mit Lockdowns gearbeitet werde - deutlich härteren als in Deutschland. Hierzulande sei es ein "Lockdown light", es geben keine Ausgangs-, sondern Kontaktbeschränkungen. Bund und Länder hätten zudem entschiede, beim Herunterfahren des öffentlichen Lebens bestimmte Bereiche auszunehmen. Das sei keine medizinische, sondern eine politische Priorisierung: Schule, Kita und Uni sowie Wirtschaft und Handel sollten so lange wie möglich offen bleiben.

Alle beschlossenen Maßnahmen seien genau überlegt, betonte der Ministerpräsident. Sie seien seiner Meinung nach als Antwort auf die steigenden Corona-Zahlen "geeignet und verhältnismäßig". Der Teil-Lockdown sei eine bittere Pille. "Ich hoffe, dass die Dosis, so wie sie jetzt verabreicht wird, auch reicht."