vor 9 Minuten

Söder über Schneechaos: "Keine Panik, aber ernste Besorgnis"

Bei einem Besuch der Einsatzkräfte in Bad Tölz kündigt Ministerpräsident Söder an, 500 zusätzliche Polizisten in die verschneiten Katastrophenregionen zu schicken. Er dankte den Helfern, die "volle Pulle im Einsatz" seien.