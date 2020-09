Söder über Corona-Beschlüsse: "Genau das, was wir wollten"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat in der Rundschau im BR Fernsehen die von Bund und Ländern vereinbarten Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verteidigt. "Das ist genau das, was wir wollten", sagte Söder – obwohl die von ihm geforderte Corona-Ampel nicht beschlossen wurde.

"Es folgt im Prinzip dem bayerischen Vorschlag. All die Empfehlungen sind das, was wir in Bayern zum Teil schon gemacht haben. Und es gibt einen klaren Regelmechanismus, der für die Länder gilt", sagte Söder. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 gebe es verschärfte Maßnahmen, ab 50 klare Regeln. "Die heißen de facto: mehr Maske, weniger Alkohol und kleinere private Feiern. Insofern fühlen wir uns bestätigt", so Söder.

Corona-Warnampel nicht im Konzept von Bund und Ländern

Konkret heißt es im Beschluss von Bund und Ländern: Wenn es in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, soll "sofort ein konsequentes Beschränkungskonzept" umgesetzt werden. Was das genau heißt, ist aber nicht geregelt. Als konkrete Maßnahme wurde nur eine Teilnehmer-Obergrenze für Partys im öffentlichen Raum vereinbart.

Söders ursprünglich vorgeschlagene "Corona-Ampel" hätte bei einem Umschalten auf Gelb oder Rot automatisch zu weiteren Einschränkungen in den betroffenen Landkreisen geführt. Die Rede war von Tests für Risikogruppen, weniger Zuschauer bei Sportveranstaltungen und eine verschärfte Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.

Söder weist Kritik an Bayerns Corona-Strategie zurück

Die immer wieder aufkommende Kritik, Bayern würde bei der Pandemie-Bekämpfung übervorsichtig agieren, wies Söder im BR-Gespräch entschieden zurück. Um Deutschland herum könne man sehen, wo die Entwicklung hingehe – ähnlich wie im März und April, so Söder. "Erst kommen die hohen Infektionszahlen, dann laufen langsam die Krankenhäuser voll. Wenn die Krankenhäuser voll sind, ist es übrigens schon zu spät, weil eine exponentielle Entwicklung da ist. Auch wir in Deutschland spüren ein langsames Ansteigen bei den Krankenhausbetten. Innerhalb einer Woche hat sich das um ein Drittel erhöht. Aber wir sind klug beraten, vorsichtig und präventiv zu agieren, als hinterher einen großen Schaden zu haben."

Söder will Grenzschließungen vermeiden

Der bayerische Ministerpräsident wies außerdem darauf hin, dass man Grenzschließungen verhindern wolle. Letztlich sei es aber der Bund, der über Grenzschließungen zu entscheiden habe, Bayern besitze hier keine Befugnis, so Söder. "Wir haben klare Prioritäten. Dazu gehört, keinen General-Lockdown wieder zu machen, die Aufrechterhaltung von Schule und Kita und eigentlich auch das Verhindern von Grenzschließungen."

Söder kündigte an, er werde in Kürze mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz über alle drängenden bilateralen Corona-Fragen beraten. Dabei werde es auch darum gehen, wie der unmittelbare Grenzverkehr geregelt werden könne.

"Wir spüren, dass Österreich seine Sicherheit auch deutlich erhöht hat. Jetzt gibt es fast überall wieder Maskenpflicht. Tirol und andere Gebiete werden wieder zu Risikogebieten. Wir sind gut beraten, gemeinsam zu agieren. Aber man kann auch hervorragend Skifahren in Bayern, wenn es sein muss."