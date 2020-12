Söder stimmt Bayern auf längerfristige Einschränkungen ein

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat in einer Regierungserklärung die Notwendigkeit des Lockdowns ab Mittwoch betont. "Die Lage wird von Tag zu Tag dramatischer", die Zahlen gingen "sprunghaft" nach oben, sagte der CSU-Politiker im Bayerischen Landtag. Die Folgen seien "absolut dramatisch", Corona sei "die Katastrophe unserer Zeit". Deswegen müsse nun die Notbremse gezogen werden. "Wenn wir jetzt nicht konsequent runterfahren, sind die Schäden enorm." Es gebe zwar Alternativen zum Lockdown, "aber keine ist besser".

Dass nach dem 10. Januar, bis zu dem der Lockdown vorerst gelten soll, wieder größere Lockerungen kommen werden, lässt sich laut Söder nicht versprechen. "Wie lange werden die Maßnahmen dauern? So lange es notwendig ist", sagte er. "Ich will nicht wieder einen festen Endzeitpunkt nennen, ich will auch keine falschen Hoffnungen machen." Der Erfolg des Lockdowns werde davon abhängen, ob alle mitmachten.

Söder: Wechselunterricht im Januar an den Schulen

Inbesondere an den Schulen rechnet Söder für Januar weiterhin mit starken Einschränkungen für den Unterricht: Er gehe davon aus, "dass wir den Januar über einen Wechselunterricht haben". Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler dann voraussichtlich abwechselnd in der Schule und daheim unterrichtet werden. "Wir gehen auf Nummer sicher", sagte Söder.

Söder mahnte zugleich, bis Januar müsse "klar geklärt werden", dass es beim Wechsel- und Distanzunterricht "keine Probleme gibt". Bis 10. Januar müsse alles stehen. Zudem erneuerte der Ministerpräsident seine Forderung, dass Abschlussprüfungen "auf gleichem Niveau bleiben" müssten. Daher gelte es, Inhalte und Termine entsprechend anzupassen.

Damit richtete Söder eine klare Ansage an seinen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). In der aktuellen Debatte über die Vorgaben des Ministeriums zum Distanzunterricht und Distanzlernen bis zu den Weihnachtsferien nahm der Ministerpräsident aber Piazolo in Schutz. Es habe "Missverständnisse" gegeben, die ausgeräumt worden seien. "Kultusminister in dieser Zeit zu sein, ist keine einfache Aufgabe", sagte Söder und dankte Piazolo für seine Arbeit.

Söder kündigte Test-Pflicht für "Nicht-EU-Bürger" an

Neben den bereits bekannten Maßnahmen wie den Geschäfts- und Schulschließungen kündigte Söder noch eine neue Regel an: Nicht-EU-Bürger müssten bei der Einreise künftig einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen - sonst soll keine Einreise möglich sein.

Für EU-Bürger gelten weiter die aktuellen Quarantäne-Regeln: Sie müssen nach Einreise für zehn Tage in Quarantäne, können diese aber nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test vorzeitig beenden. Wer gegen Einreise- und Quarantäneregelungen verstößt, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro rechnen, so Söder.

Ausgangssperre für alle auch an Weihnachten

Söder stellte klar, dass es an Heiligabend keine Ausnahme bei der nächtlichen Ausgangssperre ab 21 Uhr geben werde. "Es gilt die Ausgangssperre für Silvester und auch für Weihnachten. Und es gilt für alle. Es wird keine Sonderregelung geben", betonte der Ministerpräsident - weder für Familien noch für Kirchen. "In allen Fällen gilt genau das Gleiche."

Damit können die Kirchen im Grunde keine Christmetten am späten Heilgabend feiern - in vielen Kirchengemeinden beginnen diese normalerweise um 22 Uhr oder sogar erst um Mitternacht. Heuer müssen sie voraussichtlich die Gottesdienste so legen, dass die Gläubigen bis 21 Uhr zu Hause sind.

ffp2-Masken auch für pflegende Angehörige

Was den Schutz der Risikogruppen anbelangt, legte Söder jetzt noch nach: Zusätzlich zu den kostenlosen ffp2-Masken für Besucher von Pflegeheimen will der Freistaat damit auch die daheim pflegenden Angehörigen ausstatten, kündigte der Ministerpräsident an. Bayern habe allein für die Alten- und Pflegeheimbesucher zwei Millionen ffp2-Masken bereitgestellt.