Söder stellt sich in der BR Wahlarena Bürgerfragen

Der Spitzenkandidat der stärksten politischen Kraft im Freistaat ist zum Schluss an der Reihe: Nachdem sich bereits Ludwig Hartmann (Grüne), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Natascha Kohnen (SPD) jeweils in einer BR Wahlarenen Fragen des Publikums gestellt hatten, steht heute Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bad Aibling Bürgern Rede und Antwort.

Am Sonntag sind knapp 9,5 Millionen Bayern aufgerufen, einen neuen bayerischen Landtag zu wählen. Welche Themen bewegen die Wähler am meisten? Welche Antworten geben ihnen Söder und die CSU? Was hat der Ministerpräsident bisher erreicht und welche Pläne hat er? Über diese Fragen diskutieren rund 100 Bürger mit dem CSU-Politiker. Ursula Heller und BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderieren die Wahlarena.

Zuschauer können Fragen an Söder schicken

Die einstündige Sendung ist ab 20.15 Uhr live im BR Fernsehen, hier bei BR24 und auf der BR24-Facebookseite zu sehen, zudem überträgt im Hörfunk B5 die Diskussion. Ausschließlich online - auf BR24 und auf facebook.de/BR24 - geht die Wahhlarena noch in die Verlängerung: Eine halbe Stunde lang stellt Moderatorin Franziska Storz dem Ministerpräsidenten Fragen aus dem Netz.

Ihre Fragen können Zuschauer hier auf BR24, per Mail (unter wahlarena@br.de) oder über Facebook und Twitter stellen - unter den Hashtags #BRWahlarena und #BR24Wahl.

CSU im Umfragetief

Eine halbe Woche vor der Wahl kann Söder in der Wahlarena versuchen, die laut Umfragen zahlreichen Unentschlossenen zu überzeugen. Der jüngste Bayerntrend von infratest dimap im Auftrag der ARD sah die CSU bei historisch schlechten 33 Prozent. Die Christsozialen müssen somit fürchten, die absolute Mehrheit klar zu verfehlen - und künftig auf einen oder sogar zwei Koalitionspartner angewiesen zu sein. Bei der Landtagswahl 2013 hatte die CSU noch 47,7 Prozent der Stimmen erreicht.

Zu den BR Wahlarenen wurden die Spitzenkandidaten der vier im Landtag vertretenen Parteien eingeladen. Sie stellten sich in vier Städten in unterschiedlichen Regionen des Freistaats den Fragen von rund 100 Bürgern. Jede Live-Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.