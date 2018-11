Söder stellt seine Minister vor

Wer bleibt, wer muss gehen, wer kommt neu dazu? Ministerpräsident Söder wird heute sein Kabinett im Landtag vorstellen. Einige sitzen fest im Sattel, andere müssen zittern, wieder andere dürfen hoffen.

Gute Chancen für Herrmann, Füracker und Schreyer

Söder hat nur zwölf Posten an CSU-Leute zu vergeben. Drei Minister und zwei Staatssekretäre kommen von den Freien Wählern. Bisher ist nichts davon durchgesickert, wie sich Söder seine Mannschaft vorstellt. Einige Minister gelten als unangefochten – Innenminister Joachim Herrmann etwa, Finanzminister Albert Füracker oder Sozialministerin Kerstin Schreyer.

Zitterpartie für Huber und Pschierer

Andere sind Wackelkandidaten – wie Umweltminister Marcel Huber oder Wirtschaftsminister Franz Pschierer. Denn ihre Ressorts gehen an die Freien Wähler. Die Unterfränkin Judith Gerlach darf dagegen hoffen: Viele aus der Landtagsfraktion nennen ihren Namen, wenn über das neue Kabinett spekuliert wird.

Die Sache mit dem Frauenanteil

Die Freien Wähler werden ihre drei Ministerposten sehr wahrscheinlich mit Männern besetzen. Daher wird Markus Söder wohl besonders auf den Frauenanteil achten.

Der Zeitplan: Um 11 Uhr berät die Fraktion der Freien Wähler über ihr Personal im Kabinett, um 12 Uhr wird Markus Söder in der CSU-Fraktion sein Team bekannt geben. Ab 13 Uhr tagt die Vollversammlung im Landtag: Sie muss Söders Kabinett zustimmen. Schon am Dienstag will Söder in der Staatskanzlei eine erste Kabinettssitzung einberufen.