BR24Live: Lockerungen in Bayern frühestens Mitte April

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerische Staatsregierung setzt die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern um: Der Lockdown wird verlängert und in der Osterwoche auch noch verschärft. Vom 1. bis 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, werde das öffentliche Leben heruntergefahren, um längere Zeit Ruhe zu haben. Der Bund werde heute die Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass der Gründonnerstag und Karsamstag genauso behandelt werden wie Sonn- und Feiertage.

Am Gründonnerstag sollen somit auch die Geschäfte geschlossen sein. Am Karsamstag wird laut Söder "nur der Lebensmitteleinzelhandel geöffnet, sonst nichts". Supermärkte dürften an diesem Tag auch nur Lebensmittel verkaufen - und kein anderes Sortiment. Die Gastronomie könne weiterhin Speisen zur Mitnahme verkaufen.

Ostergottesdienste: "Kein Druck" auf Kirchen

Mit Blick auf Ostergottesdienste versicherte Söder, die Staatsregierung werde auf die Kirchen keinen Druck ausüben. An Sonn- und Feiertagen sei ausdrücklich die Möglichkeit von Gottesdiensten mit Gläubigen gegeben. In der Pressemitteilung zur Kabinettsitzung heißt es in Anlehnung den den Bund-Länder-Beschluss aus der Nacht: "Die Religionsgemeinschaften werden dazu aufgerufen, religiöse Versammlungen nicht in Präsenz, sondern nur virtuell durchzuführen."

Söder stellt Lockerungen ab 12. April in Aussicht

Bis zum Ende der Osterferien werde es grundsätzlich keine weiteren Lockerungsschritte geben, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Schaltkonferenz des bayerischen Kabinetts an. Nach den Ferien, ab 12. April, sollen die Anfangs März beschlossenen Lockerungsschritte aber wieder möglich werden. Mehr dazu in Kürze hier.

Regeln für Schulen bleiben weitgehend gleich

An den Schulen geht es nach den Osterferien weitgehend so weiter wie bisher: Entscheidend dafür, ob es Distanz- oder Wechselunterricht gibt, bleibt die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder in der kreisfreien Stadt. Unter 100 sind alle Schüler im Wechselunterricht, unter 50 Grundschüler sogar im Präsenzunterricht. Über 100 gibt es für alle Distanzunterricht - außer für Abschlussklassen.

Neu nach den Osterferien: Auch die vierten Grundschulklassen, die Jahrgangsstufen Q11 am Gymnasium sowie der 11. Jahrgangsstufe an der FOS gelten dann als Abschlussklassen, die auch bei einer Inzidenz über 100 in die Schule dürfen. Das hatte die Staatsregierung schon vor einer Woche angekündigt. Verknüpft wird der Unterricht in solchen Hotspots aber mit einer Testpflicht: Teilnehmen am Unterricht dürfen laut Staatskanzlei dann nur Schüler, die über einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest verfügen oder in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. Auch Lehrkräfte sollen sich dann mindestens zweimal pro Woche selbst testen.