Söder stellt Fakultät vor: "Raumfahrt ist ein Stück Religion"

Anfangs gab es viel Spott, inzwischen sind die "Bavaria One"-Pläne der bayerischen Staatsregierung konkreter. Ein wichtiger Teil: Im Umkreis von München sollen die Bereiche Luft- und Raumfahrtforschung, Erdbeobachtung und Vermessungswesen zusammengeführt werden. Auch insgesamt 55 Professuren sind geplant.

Die Details der neuen Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie stellten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wolfgang Herrmann, Präsident der Technischen Universität München, am Montag vor. Hauptsitz der Fakultät wird demnach Taufkirchen/Ottobrunn, weitere Standorte sind Oberpfaffenhofen und Garching. Die Fakultät soll zum kommenden Wintersemester an den Start gehen.

Im laufenden Doppelhaushalt sind 30 Millionen Euro für das Projekt vorgesehen. Insgesamt will die Staatsregierung in den kommenden vier bis fünf Jahren 700 Millionen Euro investieren - und München damit zum wichtigsten Forschungsstandort für Raumfahrt in Europa machen.

Söder: Zentrale Schlüsse für Klimaforschung

Im Beisein des früheren Astronauten Ulrich Walter, aktuell Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU, erklärte Söder: "Wir können aus der Weltraumbeobachtung zentrale Schlüsse für die Klimaforschung und das Klimamanagement machen." Deswegen gehe Bayern mit einer eigenen Fakultät für Luft- und Raumfahrt voran.

Der bayerische Ministerpräsident erklärte bei der Veranstaltung zudem: "Raumfahrt ist ein Stück Religion." Je mehr man von der Dimension des Weltalls erfahre, "desto demütiger, manchmal bescheidener, aber ehrlicherweise auch bewusster wird man, wie gut wir es hier haben".

TU-Präsident Herrmann bezeichnete die Metropolregion als "Space Valley". Er formuliert die Ziele sogar noch offensiver: "Wir wollen die Nummer Eins auf der Welt werden."

60.000 Menschen arbeiten im Bereich Luft- und Raumfahrt

Söder zufolge gibt es Überlegungen, noch mehr zu investieren als bisher vorgesehen. Konkrete Zahlen nannte der Ministerpräsident am Montag aber nicht. Laut dem Wirtschaftsministerium arbeiten in Bayern bereits jetzt rund 60.000 Menschen im Bereich Luft- und Raumfahrt.

Die Pläne für das zunächst auf zehn Jahre angelegte Programm "Bavaria One" hatten im April 2018 für teils heftigen Spott gesorgt. Hubert Aiwanger, damals noch als Fraktionschef der Freien Wähler in der Opposition, sprach seinerzeit etwa von einer "Ulknummer". Söder fliege zum Mond und habe "auf der Erde noch nicht mal die Glasfaser verlegt". Nach der Landtagswahl akzeptierte Aiwanger die Pläne dann aber als Teil des Koalitionsvertrags von CSU und Freien Wählern.