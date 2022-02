Söder: Sperrstunde wird aufgehoben - künftig 3G beim Friseur

In Bayern stehen offenbar weitere Corona-Lockerungen bevor: CSU-Chef Markus Söder hat bei einer Sitzung des Parteivorstands angekündigt, dass die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben wird. Das erfuhr der BR aus Teilnehmerkreisen. Bisher müssen Restaurants und Wirtshäuser im Freistaat um 22 Uhr schließen.

Darüber hinaus sollen mehr Zuschauer zu Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen - bei Beibehaltung der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht. In Theater, Kinos und Co. soll die erlaubte Auslastung den Angaben zufolge von 50 auf 75 Prozent erhöht werden. Bei Großveranstaltungen sollen statt bislang 25 Prozent nun 50 Prozent erlaubt werden - maximal aber 15.000 Zuschauer (bisher: 10.000). Auch Stehplätze sollen wieder genehmigt werden. Zu körpernahen Dienstleistungen - wie zum Beispiel zum Friseur - sollen neben Geimpften und Genesenen auch negativ Getestete wieder gehen dürfen.

Nach BR-Informationen sprach Söder im CSU-Vorstand von einer "sanften und kontrollierten Öffnung". Beschlossen werden sollen die Lockerung am Dienstag vom bayerischen Kabinett, ab wann sie gelten werden, ist noch offen. Die aktuelle Corona-Verordnung des Freistaats gilt noch bis einschließlich Mittwoch.

Söder kritisiert Bundesregierung: "Wirre Debattenlage"

Am Morgen hatte Söder im ZDF-"Morgenmagazin" seine Forderung nach einem "Einstieg in den Ausstieg" bekräftigt. Einschränkungen seien dann richtig, wenn das Gesundheitssystem extrem belastet werde. "Das ist derzeit bei Omikron aber nicht der Fall." In dieser Situation müsse "in der Balance von Freiheit und Sicherheit die Freiheit einen stärkeren Platz finden".

Deutliche Kritik äußerte der CSU-Vorsitzende am Vorgehen der Bundesregierung. "Wir haben ja eine wirre Debattenlage", beklagte er. So sorge es beispielsweise für sehr viel Verunsicherung, "wenn der Bund den Genesenen-Status einseitig verkürzt hat, obwohl es in Europa anders ist". Es wirke auch "seltsam", wenn Deutschland an Reisebeschränkungen festhalte, "obwohl wir selber eigentlich höhere Inzidenzen als die meisten Länder haben".

"Bundesregierung völlig uneins"

Mit Blick auf die Diskussion über den Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warf Söder der Bundesregierung zudem vor, völlig uneins zu sein. Wieler werde von einem Koalitionspartner - der FDP - "fast schon zum Rücktritt aufgefordert, während die anderen ihn unterstützen". Söder sagte, es brauche nun eine klare Linie im Kampf gegen Corona.

Einmal mehr beklagte Söder darüber hinaus, das "Hin und Her" in der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht, weil die Bundesregierung in einer so zentralen Frage eigentlich keine Meinung habe. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) seien zwar beide für die Impfpflicht. "Sie tun aber nichts dafür, sie erklären sich für neutral."

Lauterbach: Lockerungen erst in einigen Wochen

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält indessen Lockerungen der Corona-Maßnahmen erst in einigen Wochen für vertretbar: Er halte es "für verrückt", wenn bei Höchstzahlen von Infizierten die Maßnahmen gelockert würden, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei "Bild". Mit den aktuellen Einschränkungen würden jeden Tage Leben gerettet.

"Man darf das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erschossen ist", sagte Lauterbach. Sollte die Omikron-Welle - wie erwartet - Mitte Februar ihren Höhepunkt erreichen, sind laut Lauterbach aber "deutlich vor Ostern" Lockerungen möglich. Der Minister kann sich vorstellen , dass auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar über Lockerungen diskutiert wird. Ob es tatsächlich zu Lockerungen kommt, "hängt davon ab, wie wir dann stehen".