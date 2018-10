Söder soll weitermachen - Freie Wähler nennen Bedingungen

Freie Wähler wollen drei Ministerien

Die CSU kann bei der Regierungsbildung zwar zwischen gleich mehreren Partnern wählen, am wahrscheinlichsten ist jedoch ein Bündnis mit den Freien Wählern (FW), deren Landesvorstand zeitgleich in einem Münchner Wirtshaus tagt. Die Freien Wähler sehen sich selbst in einer guten Verhandlungsposition. Parteichef Hubert Aiwanger kündigte schon einmal an, in möglichen Gesprächen mit der CSU nicht klein beigeben zu wollen.

Drei Ministerposten könne er sich für die Freien Wähler im neuen Kabinett vorstellen, ließ Aiwanger die CSU schon mal wissen. Besonderes Interesse bekundete er für das Heimatministerium: "Der Themenkomplex Heimat, Landesentwicklung - das sind auf alle Fälle Schwerpunktthemen der Freien Wähler. (...) Da wollen wir punkten, da wollen wir auch mehr Mitsprache." Immer wieder nennen die Freien Wähler auch Bildung und Wissenschaft als für sie wichtige Politikfelder.