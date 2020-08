Söder sieht seinen "Platz in Bayern" und verteidigt Corona-Tests

"Man ist als bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender normalerweise ausbefördert“ließ sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der ARD-Talkshow "Maischberger" in Hinblick auf eine mögliche Kanzlerkandidatur entlocken. „Das ist eine Kombination, die schwer genug ist. Man muss in Berlin mitarbeiten, man hat die Aufgaben im schönen Bayern. Es gibt jetzt eine Kandidatenauswahl in der CDU und klar ist, so war die Geschichte immer, die CDU hat das Vorschlagsrecht, und, ich glaube, es könnte einen Grund geben, warum es noch nie einen CSU-Kanzler gab. Mein Platz ist in Bayern und da bleibt er auch.“

Söder verteidigt Entscheidung zu mobilen Teststationen

In der ARD-Sendung verteidigte Bayerns Ministerpräsident das Tempo, das Bayern bei der Einführung der Corona-Tests an den Autobahnen an den Tag gelegt hat. "Ich habe mich eigentlich gewundert, dass in Deutschland keiner darauf reagiert hat. Die Ferientermine waren ja bekannt. Vom ganzen Management her, man hat von Bundesseite die verpflichtenden Tests für die Reiserückkehrer gemacht, als in vielen Bundesländern die Ferien zu Ende waren. Das war viel zu spät. Wir waren am Beginn der Ferien. Also haben wir gesagt, wir wollen da Hilfestellung leisten und die Flughäfen sind ja nur ein Teil der Reiserouten. (...) und ich glaube, dass das richtig war.“"