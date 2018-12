Söder sieht für Union neue Chance der Geschlossenheit

Söder und Blume wünschen sich Geschlossenheit

Auch der designierte CSU-Chef Markus Söder twittert "Glückwünsche aus Bayern", und fordert, "CDU und CSU müssten nun wieder enger zusammenrücken". Er sei sich sicher, "da ist ein hohes Maß an Gemeinsamkeit da, eine neue Chance der Zusammenarbeit, eine neue Chance der Geschlossenheit. Denn beide wissen, es braucht eine starke CSU, es braucht eine starke CDU, aber das wichtigste: beide müssen zusammenarbeiten.

Sowohl Seehofer als auch Söder waren allerdings nicht beim CDU-Parteitag in Hamburg. Stattdessen saßen in der ersten Reihe, bei den "besonderen Gästen", CSU Generalsekretär Markus Blume und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Beide blicken nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer optimistisch in die Zukunft. "Wir sehen hier die Chance, manches auch wieder neu zusammen zu fügen, was vielleicht in den letzten Monaten und Jahren uns auch getrennt hat zwischen CDU und CSU", sagt CSU-Generalsekretär Blume. Und Dobrindt ergänzt: "Wir wissen, dass wir gemeinsamer erfolgreich sind, als jeder für sich alleine."

Mit wem genau die CSU in der Union nun zusammenarbeiten wird, steht bislang allerdings noch nicht ganz fest. Denn nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer nun Partrichefin ist, braucht die CDU einen neuen Generalsekretär. Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, dazu noch einen Vorschlag zu machen.