Söder setzt auch bei steigender Inzidenz auf Präsenzunterricht

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt im neuen Schuljahr auf Präsenzunterricht. Das große Ziel sei, auch bei steigenden Inzidenzen Distanzunterricht und Homeschooling zu vermeiden und Schule in Präsenz abzuhalten, sagte Söder im BR-Interview. Mit Corona-Tests drei Mal die Woche und anfangs mit Masken bestehe in der Schule "das mit Abstand sicherste System", betonte der CSU-Politiker. Darüber hinaus solle es in den Schulen auch Impfangebote für Schülerinnen und Schüler geben.

Quarantäne nicht automatisch für die ganze Klasse

Söder kündigte auch "angepasste Quarantäneregeln" an, damit nicht wegen eines infizierten Schülers die ganze Klasse in Quarantäne müsse. Gurgel- und Lollipop-Tests sollen laut Söder für Erleichterung beim Testen sorgen, gerade für die kleineren Kinder. Er gehe davon aus, dass der Schulunterricht nach den Sommerferien gut gewährleistet werden könne.

Söder: Tests in den Ferien würden Schüler "überfordern"

Söder verteidigte, dass die Schüler für den Rest der Sommerferien von der 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) ausgenommen sind. Erst wenn die Schule wieder losgehe, gelte auch für Schülerinnen und Schüler eine Testpflicht, etwa in der Innengastronomie und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Für den Rest der Sommerferien würden Tests Kinder und Jugendliche "überfordern".

Aus diesem Grund hätten sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz alle Länder auf diese Vorgehensweise verständigt. Erst im neuen Schuljahr müssten die Schüler sich wieder testen und dann gelte der Schultest auch als Zugang zu anderen Aktivitäten.