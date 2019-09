Söder, Schulze, Aiwanger & Co. schenken sich beim Gillamoos ein

Saftige Wahlanalysen aus dem Bierzelt, die verspricht der Gillamoos, das Volksfest im niederbayerischen Abensberg, bei dem traditionell Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien auftreten: und damit also auch Gewinner und Verlierer des Wahlabends in Sachsen und Brandenburg.

Söder, Weber und Scheuer reden für die CSU

Für die CSU tritt Parteichef Markus Söder ans Rednerpult und man darf gespannt sein wie er mit den beiden starken Oppositionsparteien – auf der einen Seite den Grünen – und auf der anderen Seite mit der AfD umgehen wird.

Zuletzt hatte er ja mit vielen Vorschlägen zur Umweltpolitik auf sich aufmerksam gemacht – nächste Woche will der Parteivorstand ein Papier zur Klimapolitik verabschieden. Womöglich kein Lieblingsthema beim klassischen CSU-Wahlvolk im Bierzelt. Das sich vermutlich auch auf ihre Lokalpatrioten, die beiden niederbayerischen CSU-Spitzenpolitiker Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, freuen wird.

Heimspiel für Aiwanger beim Gillamoos

Der Koalitionspartner in Bayern, die Freien Wähler, haben in Abensberg quasi ein Heimspiel – mit ihrem Vorsitzenden und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger. Der kommt aus der Region und ist ohnehin immer für eine starke und bildhafte Sprache gut und dürfte sicherlich dem ein oder anderen politischen Kontrahenten ordentlich eine einschenken.

SPD holt Juso-Chef Kühnert ins Bierzelt

Jede Menge Gesprächsstoff dürfte es nicht nur wegen des Wahlergebnisses bei den Sozialdemokraten geben. Schließlich endete am Sonntagabend auch die Frist für Bewerbungen um die vakanten Parteichefposten. Einer, der sich gegen eine Bewerbung entschieden hat, ist der Chef der Jungsozialisten – Kevin Kühnert. Er ist neben der Landesvorsitzenden Natascha Kohnen Hauptredner der SPD im Festzelt auf dem Gillamoos. Und dass er reden kann – das hat der Berliner schon mehrfach bewiesen.

Linke feiert Premiere auf dem Gillamoos

Kühnert steht für eine linke SPD – eine, die auch mit der Linkspartei könnte. Die feiert Premiere auf dem Gillamoos – und bietet Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow auf. Der hat die Landtagswahl am 27. Oktober noch vor sich und wird sicherlich ganz genau und sehr deutlich die Wahlergebnisse von gestern analysieren. Zuletzt lag die Linke in Thüringen in Umfragen wieder aussichtsreich auf dem ersten Platz, gefolgt von AfD und CDU.

Grüne Schulze und Hofreiter in Feierlaune

Bei den Grünen stehen zwei populäre Bayern auf dem Podium: Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter und Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze wollen auch auf dem Land punkten. Schließlich – und das dürfte gerade in den Köpfen der bayerischen Redner sein, sind auch in Bayern bald wieder Wahlen – Kommunalwahlen – in gut 6 Monaten.