Söder rückt von Corona-Inzidenz als Gradmesser ab

Bayerns Ministerpräsident Söder will in der Corona-Politik neue Wege gehen. Wie er in einem Zeitungsinterview sagte, soll die Inzidenz an Bedeutung verlieren. Einen weiteren Lockdown könne man nicht rechtfertigen.

