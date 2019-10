DAV-Jubiläum: Söder räumt Fehler beim Riedberger Horn ein

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht das frühere Vorgehen der Staatsregierung bei den umstrittenen Skiliftplänen am Riedberger Horn im Allgäu im Nachgang kritisch. "Das mit dem Riedberger Horn war damals ein Fehler", sagte Söder am Freitagabend bei einer Gala des Deutschen Alpenvereins (DAV) in München. Der DAV feiert an diesem Wochenende sein 150-Jähriges Bestehen und zählte zu den vehementen Kritikern des Skilift-Projekts.

Söder sieht es als Missverständnis

Das Thema sei unterschätzt worden, betonte Söder vor den Alpenvereins-Mitgliedern. Bei den Menschen sei das Gefühl entstanden, "man solle die Alpen anders bewerten als früher". Söder fügte hinzu: "Das ist nicht der Fall. Das ist eine der ganz wichtigen Heimatregionen für uns."

Um den Bau und Ausbau von Liftanlagen am Riedberger Horn zu ermöglichen, hatte die bayerische Staatsregierung unter dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer den Alpenplan geändert - Söder selbst war als Heimatminister daran beteiligt.

Kritiker von Alpenverein über Landesbund für Vogelschutz bis zur Landtagsopposition fürchteten nicht nur, dass damit die gefährdeten Birkhühner ihren Lebensraum verlieren könnten. Sie sahen darin auch den Versuch, den Naturschutz in den Bergen insgesamt aufzuweichen.

Überraschende Wende

Kurz nach dem Wechsel auf den Chefsessel in der Staatskanzlei und damit ein halbes Jahr vor der Landtagswahl 2018 hatte Söder die Pläne überraschend einkassiert - im Einvernehmen mit den Bürgermeistern von Balderschwang und Obermaiselstein, die sich mehr Wintersport-Tourismus versprochen hatten. Den beiden Orten soll nun ein gefördertes Naturerlebniszentrum weiterhelfen.

Mittlerweile hat die Staatsregierung auch die Änderungen an den Schutzzonen des Alpenplans am Riedberger Horn zurückgenommen.

Klimaschutz: Söder setzt auch auf den Alpenverein

Vor den Vertretern des Alpenvereins sagte Söder, der DAV sei "ein wichtiger Partner beim Klimaschutz". Die Alpen seien die klimasensibelste Region in Bayern. "Dort wird der Klimawandel schneller voranschreiten." Es gehe neben dem Klimaschutz auch um Klima-Anpassungsmaßnahmen, etwa beim schwindenden Permafrost.

Mit Blick auf das Spannungsfeld zwischen Berg-Erlebnis und Naturraum versicherte der Ministerpräsident: "Wir wollen kein Betretungsverbot in den Alpen haben, aber wir wollen auch kein Disneyland." Angesichts steigender Einsatzzahlen der Bergwacht sei allerdings mehr Aufklärung nötig.