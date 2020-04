Söder: Öffnung von Grundschulen und Kitas erst am Schluss

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Interview mit den ARD-Tagesthemen vor einer zu schnellen Rücknahme der Corona-Maßnahmen gewarnt. Insbesondere bei einer möglichen Wiederaufnahme des Unterrichts sprach er sich dafür aus, Grundschulen als letzte zu öffnen. Dies treffe ebenfalls auf Kitas zu.

Söder: Abschlussklassen zuerst in die Schulen zurück

Er halte sich in diesem Zusammenhang an die Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI), so Söder. Das RKI hatte sich am Dienstag gegenüber der Wiederaufnahme des Unterrichts in den unteren Klassen kritisch geäußert. Die entgegengesetzte Empfehlung der Leopoldina hätte dagegen "kein Virologe" mitgetragen, begründete Söder seine Haltung.

Seiner Meinung nach müsse man zuerst über die Abschlussklassen reden, sagte er. Dort ließen sich auch Schutzmaßnahmen besser organisieren. Damit stellt sich der CSU-Chef gegen Bundesländer, die in diesem Zusammenhang eine Lockerung forcieren.

Keine "hektischen und überstürzten Risiken" eingehen

"Wir haben doch jetzt eigentlich in den letzten Wochen mit viel Geduld und kluger Strategie eine andere Situation als in anderen Teilen Europas", so Söder. "Wir sollten das nicht riskieren. Wir sollten nicht zu ungeduldig sein." Deshalb dürfe man jetzt keine "hektischen und überstürzten Risiken eingehen".

Söder sprach sich dafür aus, in Deutschland gemeinsame Grundregeln für eine schrittweise Rücknahme der Maßnahmen zu vereinbaren. Es dürfe jetzt keinen "Überbietungswettbewerb" geben. Aber "(...) zu glauben, dass jetzt einfach alles wieder so ist wie vorher, ist deswegen schon eine Illusion weil wir nach wie vor keinen Impfstoff haben."

Deshalb seien Umsicht und Besonnenheit wesentlich effektiver. Wer mit zu schnellen Erleichterungen einen Rückfall riskiere, werde in drei bis vier Wochen, wenn dann ein neuer Shutdown nötig würde, jedes Vertrauen verspielt haben.

Einzelne Lockerungen - aber nur mit Auflage

Für den Einzelhandel sieht der bayerische Ministerpräsident Möglichkeiten zur Rückkehr in eine schrittweise Normalität. Die Zeitachse müsse dabei aber so definiert werden, dass Desinfektionsvorkehrungen, die etwa in Österreich bereits greifen, auch umgesetzt werden könnten.

Dafür müsse es Abstandsflächen und eine Begrenzung der Personenzahl geben. Laut Söder sei dort, ebenso wie im ÖPNV, auch ein Mundschutzgebot notwendig. Dabei meine er aber einen Mundschutz, nicht die medizinischen Masken. "Wenn wir erleichtern, muss es gleichzeitig mehr Schutz geben", so Söder.