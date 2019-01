Söder neuer CSU-Chef - Seehofer jetzt Ehrenvorsitzender

Seehofers Abschiedsrede

Zuvor hatte sich Seehofer mit einer versöhnlichen Rede aus dem Amt verabschiedet. Er gebe heute das Amt des Parteivorsitzenden mit großer Dankbarkeit und auch mit Stolz in die Hände seiner Partei zurück, sagte der 69-Jährige vor den rund 850 Delegierten in der Kleinen Olympiahalle. "Aber es bleibt bei mir ein glühendes Herz für meine politische Familie CSU."

Die CSU sei nach wie vor eine "bärenstarke Volkspartei", betonte Seehofer in seiner knapp 20-minütigen Abschiedsrede. Wichtigster Auftrag einer Volkspartei sei, "einen Dienst für die Menschen zu leisten". Sein einziger Wunsch an die Partei für die Zukunft sei daher: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht."

Seehofer wünscht Söder Glück

Auf die parteiinternen Querelen in den vergangenen Monaten und die Angriffe aus der CSU auf ihn ging Seehofer nur kurz ein. Er sei froh, dass er "vieles hingenommen und geschluckt" und nie darüber geredet habe. Denn er wolle alles vermeiden, was der Partei schade. Aber es gehöre auch zur Ehrlichkeit, "dass wir dies heute ansprechen".

Für seine Nachfolge an der CSU-Spitze schlug Seehofer auch am Rednerpult noch einmal Ministerpräsident Markus Söder vor. Söder habe schon in den vergangenen Monaten als Ministerpräsident bewiesen, dass er große Aufgaben sehr gut erledige. Er wünsche seinem Nachfolger viel Glück für die Zukunft.