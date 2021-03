Söder: Mehr Präsenzunterricht an Bayerns Schulen ab 15. März

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Bayern weitet den Präsenz- und Wechselunterricht an den Schulen Mitte März deutlich aus. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München an. Entscheidend wird die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt sein. Liegt dort der Wert unter 50, soll es für alle Grundschüler wieder Präsenzunterricht geben und für ältere Schüler Wechselunterricht. Bei einer Inzidenz unter 100 soll es für alle Schüler Wechselunterricht geben. Söder betonte, damit könnten 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen ihre Schule noch vor Ostern wieder von innen sehen.

In Regionen, in denen die Inzidenz über 100 liegt, lernen alle Schüler zu Hause im Distanzunterricht - mit Ausnahme der Abschlussklassen. Zur besseren Planbarkeit für die Schulfamilie soll die Festlegung der jeweiligen Unterrichtsform laut Staatskanzlei jeweils für eine Schulwoche - auch dann, wenn sich der Inzidenzwert während der Schulwoche ändert.

Piazolo: "Lernen lebt von Beziehung"

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) freut sich nach eigenen Angaben über die weiteren Öffnungsschritte bei den Schulen. Er verwies auf einige Schülerinnen und Schüler, die ihre Schule seit elf Wochen nicht mehr von innen gesehen hätten. Laut Piazolo gilt: "Lernen lebt von Beziehung."

Gleichzeitig beklagte er, dass die Selbsttests bisher im Schulalltag nicht so angenommen würden wie erhofft. Söder hatte zuvor erklärt, dass bislang nur 40 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer das kostenlose Testangebot annehmen würden.

Regelbetrieb in Kitas möglich

Auch in Kinderbetreuungseinrichtungen soll mehr Normalität möglich werden: In Landkreisen oder Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 soll in Krippen, Kindergärten und Horten wieder der Regelbetrieb aufgenommen werden. Bei einem Wert zwischen 50 und 100 soll es einen "eingeschränkten Regelbetrieb" geben. Steigt die Inzidenz über 100, wird eine Notbetreuung angeboten.

SPD mahnt Sicherheitsvorkehrungen an Schulen an

Der bayerische SPD-Fraktionschef Horst Arnold hält die weiteren Schulöffnungen ab 15. März für richtig. Er betonte aber, dass die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen sein müssten – vor allem Tests und Impfungen. "Nichts wäre schlimmer" als weitere Konfusion, betonte Arnold im BR Fernsehen.

Derweil spricht sich Bayerns AfD-Fraktionschef Ingo Hahn für eine komplette, sofortige Öffnung der Schulen aus. Die Schulen seien keine Hotspots, sagte Hahn – und die Schüler seien durch Corona eigentlich nicht gefährdet.

Lockerungen für Handel und Kultur beschlossen

Ansonsten setzt die Staatsregierung die gestern beschlossenen Lockerungen in Bayern weitgehend um. Sie gelten für alle Regionen mit einem Inzidenzwert unter 100. Ab Montag dürfen sich dann bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten privat treffen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. In Regionen mit einem dauerhaften inzidenzwert unter 35 sind dann Treffen von bis zu zehn Menschen aus drei Haushalten möglich. Neu ist auch, dass Paare dabei als Haushalt gelten.

Unabhängig vom Inzidenzwert dürfen ab Montag in Bayern Buchhandlungen, Büchereien und Archive öffnen. Abhängig vom Inzidenzwert sind weitere Öffnungen im Einzelhandel sowie für Museen, Kinos oder Zoos möglich. Die Außengastronomie sowie Kinos und Theater dürfen dagegen frühestens ab 22. März wieder öffnen. Alle Details zu den vereinbarten Lockerungen lesen Sie hier.

Wichtig: Steigt der Inzidenzwert in einer Region an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, werden die Kontakte wieder auf einen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Diese "Notbremse" soll auch für andere Öffnungen gelten. Söder appellierte an die Eigenverantwortung der Menschen: "Nicht alles, was erlaubt ist, muss auch gemacht werden", sagte er.

Lob von Aiwanger

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) begrüßte die "merkbaren Öffnungsschritte", die Bund und Länder vereinbart haben. "Für den Großteil der Bürger kommt jetzt was rüber", sagte er. Aiwanger verwies auch darauf, dass die Belegung der Intensivbetten in Bayern aktuell auf "sehr niedrigem Stand" sei.