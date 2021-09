Söder: Maskenpflicht im Schulunterricht wird aufgehoben

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die Maskenpflicht für bayerische Schülerinnen und Schüler im Unterricht am Sitzplatz soll wieder aufgehoben werden. Das kündigte Ministerpräsiden Markus Söder (CSU) bei einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion an, wie der BR aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Offiziell beschlossen werden soll diese Lockerung am Donnerstag vom bayerischen Kabinett. Ab wann genau die neue Regelung gelten soll, ist noch offen.

Seit dem Start des neuen Schuljahres am 14. September müssen Schülerinnen und Schüler in Bayern nicht nur auf Gängen und Toiletten im Schulgebäude Schutzmasken tragen, sondern auch wieder am Sitzplatz im Klassenzimmer. Damit sollten laut Staatsregierung vor allem Infektionen durch Reiserückkehrer verhindert werden. Die genaue Dauer dieser Schutzmaßnahme war nicht festgelegt, Ministerpräsident Söder sprach aber von "zwei oder drei Wochen". Anfang nächster Woche sind die ersten drei Wochen des Schuljahres in Bayern vorbei.

"Maske weg am Sitzplatz"

Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger und seine Freien Wähler (FW) hatten in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass sie eine Verlängerung der Maskenpflicht im Unterricht nicht mittragen würden. FW-Bildungsexperte Tobias Gotthardt verwies am Wochenende auf die "Effektivität des Testkonzepts" an den Schulen: "Von 639.000 Getesteten an weiterführenden Schulen waren vergangenen Mittwoch gerade einmal 189 positiv - das entspricht einem Anteil von 0,03 Prozent." Aiwanger twitterte: "Maske weg am Sitzplatz."

Entsprechende Signale kamen aber auch aus der CSU-Faktion: Deren Gesundheitsexperte Bernhard Seidenath sagte am Dienstag dem BR, solange die Krankenhausampel auf Grün stehe, sei ein Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz vertretbar.

Kabinett will Öffnung von Clubs und Discos beschließen

Der Ministerrat muss am Donnerstag beschließen, welche Anti-Corona-Maßnahmen im Freistaat weiterhin gelten sollen. Denn die aktuelle bayerische Corona-Verordnung gilt nur noch bis einschließlich Freitag.

Schon vergangene Woche hatte Ministerpräsident die Öffnung von Clubs und Diskotheken unter Auflagen "zum Oktober" angekündigt. Wer weder genesen noch vollständig geimpft ist soll demnach einen aktuellen negativen PCR-Test für den Zutritt benötigen - ein Schnelltest soll nicht ausreichen.