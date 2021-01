Söder lehnt Corona-Lockerungen ab - macht aber etwas Hoffnung

Die gute Nachricht kommt vorneweg: Bei der Zahl der Infektionen in Bayern sei eine positive Tendenz zu erkennen, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Beginn seiner Pressekonferenz. "Die Zahlen gehen Stück für Stück zurück." Dass die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen der niedrigsten Werte seit Monaten gesunken sei (104), wertet Söder als Beleg für den Erfolg seiner Corona-Regeln: "Die Strategie ist komplett richtig. Die Maßnahmen wirken."

Während nicht nur manche Oppositionspolitiker, sondern auch Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) aus den sinkenden Zahlen zuletzt die Forderung nach Lockerungen abgeleitet hatten, sieht Söder sich in seiner Haltung bestätigt, an den strengen Corona-Regeln festzuhalten. "Wir sind mitten in einer ganz erfolgreichen Therapie", sagt er. Ziel bleibe ein Inzidenz von 50 - und von diesem Wert sei man noch zu viel zu weit entfernt. Hinzu komme die Gefahr, die von ansteckenderen Virus-Mutationen ausgehe: "Toxisch wäre: Mutation plus überstürzte Lockerung", warnt der CSU-Politiker.

Söders Mahnung an Aiwanger

Der Ministerpräsident verweist in diesem Zusammenhang sogar darauf, dass im Frühjahr Öffnungen von Gastronomie und anderen Bereichen zum Teil erst bei Inzidenzen unter 10 vorgenommen worden seien. "Dies muss nicht automatisch Wiederholung bedeuten", beruhigt er. "Aber es ist ein Hinweis darauf, dass man bei über 100 keinen Anlass hat, jetzt zu schnell etwas zu entscheiden." Am Mittwoch soll Gesundheitsminister Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Landtag bei einer Regierungserklärung für die Verlängerung des Lockdowns und aller bisherigen Maßnahmen um zwei Wochen bis 14. Februar werben.

Mit Blick auf die jüngsten Lockerungsdebatte formuliert Söder den Rat, "das Wasser zu halten, anstatt den Mund wässrig zu machen". Er fordert ein "vorsichtiges Erwartungsmanagement" - statt sich in "extreme Lockerungsdebatten" zu "verheddern", die bei den Menschen eher zu Verunsicherung führten. Heißt im Klartext: Schluss mit öffentlichen Forderungen nach raschen Lockerungen. Eine Mahnung, die wohl in erster Linie an seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern gerichtet gewesen sein dürfte.

Lockerungsdebatte im Kabinett kein Thema

Aiwanger hatte in den vergangenen Tagen mehrfach eine Debatte über die Öffnung von Grundschulen, Geschäften, Hotels und Skiliften gefordert. Darüber hinaus stellte er auch infrage, dass es gerechtfertigt ist, an der nächtlichen Ausgangssperre festzuhalten. Mit seinen Äußerungen handelte sich der Freie-Wähler-Chef Unmut und scharfe Kritik von CSU-Kabinettskollegen ein.

In der heutigen Kabinettssitzung war das alles Söder zufolge kein Thema: Es habe "keine Debatten zu den Diskussionen der vergangenen Tage" gegeben, berichtet der Ministerpräsident und versichert: "Es war ein sehr konstruktives und harmonisches Miteinander heute wieder." Einmal mehr scheint Söder seinen Wirtschaftsminister in einer Kabinettssitzung wieder auf Linie gebracht zu haben.

Ein Meditationsbuch zum Geburtstag

Aiwanger ist bei der Pressekonferenz nicht dabei - der Minister begeht an diesem Tag seinen 50. Geburtstag. Er habe "dem Hubert" alles Gute gewünscht, erzählt Söder. Als Geschenk gab es einen "wirklich schönen, traditionellen Rucksack" mit fränkischen Wurst-Spezialitäten und einem "guten Klosterbrot". Neben Nahrung habe er aber auch noch "etwas geistige Wegzehrung" schenken wollen, so Söder weiter - und trägt genüsslich den Buchtitel in voller Länge vor: "Meditation für dein Leben: Energie, Klarheit und innere Ruhe erlangen. In jeder Situation."

Das Geburtstagskind verlässt die Staatskanzlei an diesem Tag also mit einem Meditationsbuch zweier Yoga-Lehrer - und der klaren Ansage, sich in nächster Zeit mit öffentlichen Gedankenspielen über offene Skilifte zurückzuhalten. "Es ist nicht die Zeit für Lockerungen", betont Söder. Keine einzige der jetzt gültigen Schutzmaßnahmen will der Ministerpräsident vor Mitte Februar zurücknehmen: "Alle Instrumentarien, die wir haben, greifen ineinander und wirken auch."

Richter kippen 15-km-Regel

Zumindest bei der 15-km-Regel aber macht der Staatsregierung just an diesem Tag der Bayerische Verwaltungsgerichtshof einen Strich durch die Rechnung: Die Richter setzen die Bewegungseinschränkung für Menschen in Corona-Hotspots vorläufig außer Vollzug. Sie gaben damit einem Eilantrag des SPD-Abgeordneten Christian Flisek aus Passau statt. Die textliche Festlegung eines solchen Umkreises sei nicht deutlich genug und verstoße aller Voraussicht nach gegen den Grundsatz der Normenklarheit, entschied der Verwaltungsgerichtshof. Zur Frage, ob der eingeschränkte Bewegungsradius bei einer Inzidenz über 200 verhältnismäßig ist, sagten die Richter nichts.

Freuen dürfte den Ministerpräsidenten dagegen: Die erst seit gut einer Woche geltende FFP-2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Handel bleibt vorerst. Einen Eilantrag gegen diese Maßnahme wies der Verwaltungsgerichtshof ab.

Söder kündigt Schulgipfel an

Allen, die sich Lockerungen und Öffnungen sehnlich herbeiwünschen, macht Söder an diesem Tag aber auch ein bisschen Hoffnung. Falls die Zahlen weiter sinken und sich die Mutationen nicht ausbreiten, werde es auch eine "Aufhellung" geben. "Das ist ganz klar, darauf hat man sich auch schon verständigt: Mitte Februar könnten Verbesserungen möglich sein", sagt der Ministerpräsident. Bis dahin gelte es aber, nicht nachzulassen. "Es ist noch nicht vorbei."

Die von Aiwanger geforderte Öffnung von Hotels und Skiliften aber wird wohl noch auf sich warten lassen - auch das mach Söder deutlich: Die Mehrheit der Staatsregierung sei sich einig darin, dass Kitas und Schulen "immer Priorität" hätten. Anfang Februar werde es ein große "Schulrunde" mit Eltern, Lehrern und Schülern geben, "um die weiteren Schritte" für Mitte Februar "gemeinsam zu besprechen und zu planen". Dazu zähle neben der Frage nach dem Unterricht auch eine Debatte über ein Testkonzept für Lehrer und möglicherweise auch Schüler.

Für nächste Woche plant der Ministerpräsident außerdem einen "großen runden Tisch zu Corona" mit Experten aus Medizin und Virologie, aber auch mit Juristen, Vertretern von Kirchen, Wissenschaft und gesellschaftlichen Gruppen. "Es wird ein breiter Dialog sein über die denkbaren Herausforderungen der Zukunft." Neben medizinischen Fragen solle es dabei auch um die "Schleifspuren" gehen, "die Corona auf Dauer in unserer Gesellschaft hinterlässt".