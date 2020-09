Söder legt Planungen für dritte Startbahn in München auf Eis

Planungen ruhen seit 2012

Vor der Landtagswahl 2018 hatte Söder noch erklärt, er wolle die dritte Startbahn - aber ohne Hektik, sondern dann, wenn sie nötig sei. Der seit vielen Jahren lange geplante Bau der dritten Startbahn war schon immer heftig umstritten - auch zwischen den Regierungspartnern in Bayern. Bisher ist im gemeinsamen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern in Bayern ein Moratorium bis 2024 vorgesehen. Allerdings sah auch die Lufthansa bereits vor der Corona-Krise keinen Bedarf vor 2030 für eine dritte Startbahn in München.

Die Planungen für den Bau der dritten Startbahn liegen schon seit 2012 auf Eis. Damals hatten die Münchner Bürger das Projekt in einem Bürgerentscheid abgelehnt. Die Landeshauptstadt ist neben dem Bund und Bayern einer der drei Flughafen-Gesellschafter, ohne deren Zustimmung kann die Startbahn nicht gebaut werden. Es gäbe allerdings Wege, etwa durch die Umwandlung der Flughafen-GmbH in eine Aktiengesellschaft, die Stadt zu umgehen - was CSU und Freie Wähler in ihrem Koalitionsvertrag aber ebenfalls ausgeschlossen haben.

