Söder kritisiert österreichischen Corona-Kurs

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich erneut für eine Verlängerung des aktuellen Lockdowns bis Ende Januar ausgesprochen. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er am Sonntag, die Ansteckungszahlen mit Corona seien nach wie vor zu hoch. "Wir können momentan nicht das Risiko abschätzen, was sich über Weihnachten und Silvester alles getan hat", so Söder.

Den Lockdown zu früh abzubrechen, wäre ein großer Schaden. Man sehe an Österreich, dass es falsch sei, ein wenig zu lockern. "Dann wieder schärfer zu sein, das alles funktioniert so nicht", so Söder weiter. Deshalb solle man lieber jetzt bis Ende Januar auf Nummer sicher gehen.

Zusammenhang zwischen Lockerungen und Impfungen

Söder betonte auch einen Zusammenhang zwischen Lockerungen und Impfungen: "Je schneller geimpft wird, desto kürzer muss jede Form von Einschränkungen sein." Europa habe allerdings zu wenig Impfstoff bestellt. Das müsse dringend nachgebessert werden.

Söder: Zunächst Distanzunterricht

Zudem könne sich der bayerische Ministerpräsident nicht vorstellen, dass es vernünftig sei, "plötzlich die Schulen wieder aufzumachen". Er plädierte stattdessen für Distanzunterricht. Ein Datum für den Unterrichtsbeginn ließ Söder im BR-Interview offen.

Seit dem 16. Dezember gilt in ganz Deutschland ein harter Lockdown. Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Dienstag mit Kanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen. Ziel der Bundesregierung ist es, die Zahl der Neuinfektionen auf unter 50 pro 100.000 Einwohner in einer Woche zu senken.