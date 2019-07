Söder korrigiert Seehofer korrigiert Stoiber

Nur eine gute Woche ist es her, da ließ Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Pressestelle der Bayerischen Staatskanzlei eine Lobeshymne auf seinen Amtsvorgänger verbreiten. "Horst Seehofer hat Bayern entscheidend vorangebracht und kann auf ein eindrucksvolles Lebenswerk zurückblicken", teilte Söder anlässlich Seehofers 70. Geburtstag mit.

Inhaltlich aber ist Söder seit seinem Amtsantritt vor 16 Monaten von so manchem abgerückt, was sein Vorgänger über die Jahre auf den Weg gebracht hatte - auch von Herzensprojekten Seehofers. Die Abkehr vom Ziel, sämtliche Schulden Bayerns bis 2030 zu tilgen, ist dafür nur ein weiteres Beispiel.

Kein Lift, kein Nationalpark

Söder war gerade einmal drei Wochen im Amt, als er Anfang April 2018 die von Seehofer propagierte Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu stoppte. Seehofer hatte den Alpenplan dahingehend verändert, dass ein neuer Skilift am Riedberger Horn möglich gewesen wäre - was zu heftigen Protesten von Umweltverbänden führte. Mit der politischen Kehrtwende der Staatsregierung wollte Söder wenige Monate vor der Landtagswahl nach eigenem Bekunden einen "Schlussstrich unter die politisch aufgeregte Debatte" ziehen.

Ein ganz anderes umweltpolitisches Signal ging kurz darauf von Söders erster Regierungserklärung als Ministerpräsident aus, als er die Pläne für einen dritten Nationalpark auf Eis legte. Während Seehofer diesen gegen Widerstände aus der eigenen Partei unbedingt durchsetzen wollte, verkündete Söder: "Wir stellen die Idee eines Nationalparks weit zurück."

Wende in der Familienpolitik

Gleichzeitig verordnete Söder seiner Partei in der Familienpolitik einen grundlegenden Kurswechsel - obwohl zu diesem Zeitpunkt noch Seehofer CSU-Vorsitzender war. In derselben Regierungserklärung kündigte der neue Ministerpräsident die Einführung des Familiengelds an. Seit September 2018 wird es ausgezahlt - und ersetzte neben dem Landeserziehungsgeld auch das Betreuungsgeld, für das Seehofer erbittert gekämpft hatte.

Ein Jahrzehnt lang hatte die CSU das Betreuungsgeld als eines ihrer zentralen bundespolitischen Anliegen vor sich hergetragen. Neben der kürzlich vom Europäischen Gerichtshof gekippten Pkw-Maut für Ausländer erregte wohl keine andere CSU-Forderung so viel Aufmerksamkeit und Widerspruch wie das Betreuungsgeld, das von Kritikern als "Herdprämie" verspottet wurde. Söders Familiengeld folgt einer ganz anderen Philosophie: Wollte die Seehofer-CSU Eltern unterstützen, die ihre Kinder daheim betreuen, setzte Söder eine Zahlung an alle Eltern von ein- und zweijährigen Kindern durch.

"Schuldenziel wackelt"

Zu den ehrgeizigsten Versprechen der Ära Seehofer gehörte die Ankündigung, Bayern werde bis 2030 das erste schuldenfreie Bundesland sein. 2012 hatte Seehofer dieses Ziel ausgegeben - in Absprache mit seinem Finanzminister, der damals Markus Söder hieß. Auch wenn dieses Vorhaben mittlerweile gesetzlich verankert ist und auch im Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern festgeschrieben ist, nimmt Ministerpräsident Söder davon jetzt Abstand.

"Bayerns Schuldenziel wackelt" titelte heute der "Münchner Merkur" und schrieb, Söder wolle das Versprechen seines Vorgängers kippen. Der Regierungschef selbst formulierte es später etwas vorsichtiger: Ziel der Staatsregierung bleibe zwar, keine neuen Schulden zu machen und auch Schulden zu tilgen. Ob die komplette Schuldentilgung "drei Jahre früher oder später kommt, das ist jetzt für mich nicht das Entscheidende". Lieber will der Ministerpräsident verstärkt Investitionen anstoßen - in Forschung, Digitalisierung und Klimaschutz.

Abkehr von Stoibers Reformen

Söder ist freilich längst nicht der erste bayerische Ministerpräsident, der von Ideen und Zielen seines Vorgängers abrückt. Er weiß sich da unter anderem in der Gesellschaft Günther Becksteins und Seehofers. Becksteins Intermezzo in der Staatskanzlei beschränkte sich zwar auf nur ein Jahr, die Transrapid-Strecke in München, das große Prestigeprojekt seines Vorgängers Stoiber, beerdigte er trotzdem.

Gleich mehrere Stoiber-Reformen räumte dann Nachfolger Seehofer ab. Unter dem Ingolstädter wurde die von Stoiber eingeführte 42-Stunden-Woche für Beamte wieder abgeschafft, die Studiengebühren wurden wieder gestrichen und die Rückkehr vom acht- zum neunjährigen Gymnasium beschlossen - nicht zuletzt unter dem Druck der Öffentlichkeit.

Söder korrigiert Stoiber

Und auch Söder hat gezeigt, dass er nicht davor zurückschreckt, Entscheidungen Stoibers zu revidieren - obwohl er als dessen politischer Ziehsohn und bekennender Stoiberianer gilt. Wo Stoiber einst den Rotstift angesetzt hatte, macht Söder den Geldbeutel wieder auf. So führte er nicht nur das von Stoiber aus Kostengründen aufgelöste Bayerische Oberste Landesgericht wieder ein, sondern revidierte auch die Entscheidung seines Ziehvaters, die Landwirtschaftsverwaltung an den Bezirksregierungen abzuschaffen.

Stoibers harter Sparkurs, unter Seehofer schon gelockert, gehört mit Söder nun definitiv der Vergangenheit an: Der aktuelle Ministerpräsident hat eine Fülle kostspieliger Ideen und Projekte im ganzen Land angestoßen. Nach Söders Abkehr vom bisherigen Tilgungsziel spottete FDP-Haushaltsexperte Helmut Kaltenhauser über den Ministerpräsidenten: "Er ist der Nikolaus der Politiker, der für jeden ein Geschenk hat."

Was für ein Gegensatz zu seinem politischen Ziehvater und Amtsvorvorvorgänger - dem eisernen Sparer Stoiber.