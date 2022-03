Mit Söder: Würzburg startet erstes Volksfest seit Corona-Beginn

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird am Samstagnachmittag am Bieranstich des Würzburger Frühjahrsvolksfestes teilnehmen. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt BR24. Das Anzapfen des Fasses werde aber Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sich deshalb nicht nehmen lassen. Söder wird aber wie auf dem Oktoberfest das erste gezapfte Bier des Festes erhalten.

Erstes großes Volksfest seit Corona

Das Frühjahrsvolksfest auf der Würzburger Talavera musste zuletzt zwei Jahre wegen der Corona-Pandemie pausieren. Es ist traditionell das erste bayerische Volksfest der Saison und somit 2022 zugleich das erste große Volksfest, das in Bayern seit Pandemie-Beginn stattfinden kann.

Das diesjährige Fest dauert vom 26. März bis zum 10. April. Es wird dort sowohl Fahrgeschäfte als auch das übliche Festzelt geben. Wie die Stadt Würzburg BR24 sagte, soll im Festzelt die 3G-Regel gelten, der Zugang zum Festplatz wird allerdings nicht kontrolliert.

Zuversicht für Volksfest-Saison 22

Auch andere Volksfeste sollen 2022 erstmals nach Beginn der Pandemie wieder stattfinden. Etwa, das Nürnberger Frühlingsfest. Hierfür soll etwa schon diesen Freitag ein neues Gastronomie-Konzept präsentiert werden, Start soll der 16. April sein. Auch das Bayreuther Volksfest im Juni soll stattfinden.

Planungen laufen auch für neue Ausgaben des Gillamoos in Abensberg, das Gäubodenvolksfest in Straubing, die Regensburger Dult sowie die Augsburger Frühjahrsdult -auch wenn noch nicht allen Fällen komplette Sicherheit herrscht.

Teils Skepsis in München

Und in der Volksfest-Welthauptstadt München? Da zeigte sich der OB Dieter Reiter zuletzt mit Blick auf die Wiesn skeptisch. Allerdings weniger wegen der Pandemie als viel mehr wegen des Krieges in der Ukraine. Für ihn persönlich sei es nur schwer vorstellbar, Bier zu trinken und zu feiern, wenn gleichzeitig in Münchens Partnerstadt Kiew Menschen in einem brutalen Angriffskrieg getötet würden, sagte Reiter zum BR. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) sieht das allerdings anders. Eine Entscheidung soll Ende April oder Anfang Mai fallen.

Über das Frühlingsfest auf der Münchner Theresienwiese wird in den kommenden Wochen entschieden. Es ist für Ende April geplant. OB Reiter ist auch hier wegen der Lage in der Ukraine persönlich skeptisch, ließt jedoch wissen, dass die Genehmigung für das Fest wohl dennoch erteilt werde.