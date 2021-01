BR24Live: Kleinkinder bei neuer Kontaktbeschränkung ausgenommen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Verlängerung des Corona-Lockdowns verteidigt. Auch eine "Vertiefung" der Einschränkungen sei nötig, "damit es schneller geht", sagte Söder bei einer Regierungserklärung im Bayerischen Landtag. Es gehe darum, Kontakte und die Mobilität zu reduzieren. "Das eigentliche Ziel ist doch, daheim zu bleiben". Daher soll sich ab Montag jeder Haushalt in Bayern nur noch mit einer Person aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen. Der Ministerpräsident versprach aber eine "praktikable Lösung für Kleinkinder bis drei, die davon ausgenommen" sein sollen.

Die 15-Kilometer-Bewegungseinschränkung für Corona-Hotspots sei eine im internationalen Vergleich "milde Regelung", betonte Söder. Ab Montag dürfen sich Bürger aus Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 für einen touristischen Tagesausflug maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort (Stadt- oder Gemeindegrenze) entfernen. Zudem gibt es laut Söder für die Landkreise die Möglichkeit, touristische Tagesreisen in ihren Landkreis zu verbieten.

Bayern: 30 Prozent der Heimbewohner einmal geimpft

Der Ministerpräsident wies den Vorwurf aus Teilen der Opposition zurück, dass es in Bayern ein "Impf-Chaos" gebe. Nach Söders Einschätzung ist es richtig, jeweils vor Ort in den 99 bayerischen Impfzentren zu entscheiden, wie die Impfungen am besten organisiert werden. Bislang gab es laut Söder rund 93.000 Verimpfungen in Bayern, angesichts der aktuellen gesamtdeutschen Zahl von 410.000 verabreichten Impfungen sei das kein schlechter Wert.

Bisher sind nach Angaben des Ministerpräsidenten 30 Prozent der bayerischen Alten- und Pflegeheimbewohner einmal gegen das Corona-Virus geimpft - für den vollständigen Impfschutz sind zwei Impfungen innerhalb von drei bis vier Wochen nötig. Beim Pflegepersonal in den Heimen sind bisher dagegen laut dem Ministerpräsident nur rund 16 Prozent einmal geimpft worden. Grundsätzlich sagte Söder: "Die Alten- und Pflegeheime bleiben leider eine Achillesferse."

Schulen: Zu langsame Digitalisierung

Söder verteidigte die Entscheidung, die Schulen in Bayern vorerst bis 31. Januar geschlossen zu lassen und auf Distanzunterricht umzustellen. Es sei klug und umsichtig, auch in diesem Bereich "auf Sicherheit zu setzen". Zudem gebe es eine Notbetreuung für Eltern, die darauf angewiesen seien. Zum Wirbel um die Online-Lernplattform Mebis sagte Söder, die Plattform sei nicht für den Distanzunterricht entwickelt worden - es fehle "der direkte Kontakt", Videoformate seien besser. Grundsätzlich geht die Digitalisierung der Schulen in ganz Deutschland laut dem Ministerpräsidenten zu langsam voran - die Abstimmungsprozesse dauerten zu lange, zumal Geld dafür bereitstehe. Die Bequemlichkeit im öffentlichen Sektor bei der Digitalisierung müsse ein Ende haben, sagte Söder.

Die Corona-Pandemie wird das Leben im Freistaat nach Überzeugung des Ministerpräsidenten noch längere Zeit bestimmen. Corona dominiere auch das Jahr 2021. "Die Lage ist unverändert ernst", sagte Söder. Jeder, der meine, die Corona-Zeit sei bald vorbei, irre sich. Er befürchte sogar, sie "geht noch länger". Die Staatsregierung setze weiter auf Sicherheit und bleibe geduldig.

Grüne fordern verbindliche Regeln für Homeoffice

Auch nach Meinung von Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann gibt es im Moment "keine andere Möglichkeit", als die Schutzmaßnahmen zu verlängern und teilweise zu verschärfen. Man müsse den steinigen Weg gehen, um das Infektionsgeschehen "nach unten zu drücken".

Zugleich kritisierte Hartmann aber, es gebe eine "Schieflage" angesichts der verpflichtenden Einschränkungen im privaten Bereich und lediglich Appellen an die Unternehmen. Im Privatleben gebe es ab Montag das Maximum an Beschränkungen, denn niemand könne eine Krise ganz alleine überstehen. Zugleich säßen aber viele Menschen weiter ohne Maske in Großraumbüros. Da laufe doch etwas falsch. Auch die Arbeitskontakte müssten weiter reduziert werden.

Hartmann forderte den Ministerpräsidenten auf, zu einem "Homeoffice-Gipfel" zu laden - mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Verbänden. "Appelle allein reichen leider nicht mehr, da müssen wir auch andere Wege gehen." Nötig seien "endlich verbindliche Regeln für Homeoffice" in Zeiten der Pandemie. "Der Grundsatz muss lauten: Homeoffice ist die Regel, Präsenz ist die Ausnahme. Eine Ausnahme, die vom Arbeitgeber begründet werden muss."

Die 15-km-Regel kritisierte der Grünen-Fraktionschef als Ausdruck der Hilflosigkeit der Staatsregierung. Diese Bewegungseinschränkung sei nicht nachvollziehbar. Damit werde Vertrauen bei den Menschen verspielt, beklagte Hartmann.

Neue Corona-Regeln ab Montag

Das bayerische Kabinett hatte die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse zur Verlängerung und Vertiefung des Lockdowns am Mittwoch beschlossen. Die neuen Regeln sollen am Montag in Kraft treten und mindestens bis 31. Januar gelten. Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und viele Geschäfte bleiben zu. Darüber hinaus müssen nun auch Betriebskantinen nach Möglichkeit schließen.

Auch die nächtliche Ausgangssperre in ganz Bayern von 21 bis 5 Uhr soll verlängert werden. Zugleich werden die Kontaktbeschränkungen strenger: Ab Montag sind nur noch Treffen mit einer Person aus einem weiteren Haushalt erlaubt - inklusive der heute angekündigten Ausnahme für Kinder unter drei Jahren.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.