Ärger in der Bayern-Koalition: Söder kanzelt Aiwanger ab

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht aus seiner Verärgerung über den Koalitionspartner keinen Hehl: "Größeren Gesprächsbedarf" mit den Freien Wählern sieht der CSU-Chef nach dem Bundestagswahlkampf und fordert eine "Rückkehr zur Sachpolitik". Der Weg der vergangenen Wochen sei langfristig "nicht akzeptabel", betonte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. "Das ist dann auf Dauer auch eine innere Belastung einer Regierung. Das darf nicht sein."

Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten geknirscht in der schwarz-orangen Koalition, insbesondere wegen der Corona-Politik. Vize-Ministerpräsident und FW-Chef Hubert Aiwanger stellte die von Söder propagierten strengen Maßnahmen mehrfach in Frage. Bundesweit für Wirbel sorgte Aiwanger wegen seiner Impf-Skepsis und der Warnung vor einer "Apartheidsdiskussion" in der Debatte über Freiheiten für Geimpfte. Außerdem strengten die Freien Wähler eine Klage gegen die Bundesnotbremse an. Zuletzt setzte Aiwanger durch, dass sich Bayern bei der Abstimmung über eine Aktualisierung des Infektionsschutzes enthalten hat - weil er die Neuregelungen zu Auskünften zum Impfstatus von Beschäftigten nicht mittragen wollte. Allein durch diese Auseinandersetzungen gilt das persönliche Verhältnis zwischen Ministerpräsident Söder und seinem Stellvertreter Aiwanger als belastet.

Aiwangers umstrittener Wahlkampf-Tweet

Als CSU-Chef war Söder darüber hinaus Aiwangers Engagement im Wahlkampf ein Dorn im Auge. Aiwanger wollte seine Partei in den Bundestag führen - und warb dabei offensiv auch um Stimmen von CSU-Anhängern. In seinem Wahlkampf-Eifer verbreitete Aiwanger am Sonntagnachmittag - lange vor Schließung der Wahllokale - via Twitter eine Vorab-Prognose zur Bundestagswahl mit dem Aufruf: "Die letzten Stimmen bitte jetzt noch an uns Freie Wähler."

Obwohl der FW-Chef den Tweet schnell wieder löschte, hagelte es Kritik. Denn nach dem Bundeswahlgesetz ist die Veröffentlichung von Prognosen vor Schließung der Wahllokale eine Ordnungswidrigkeit, für die bis zu 50.000 Euro Geldbuße drohen. "Aiwanger bezeichnete seinen Tweet in einer Pressekonferenz am Mittag als "Missgeschick. Er habe nicht gegen Gesetze verstoßen wollen.

Söder fordert "Kursbestimmung"

Schon am Sonntag hatte sich Söder kritisch über den Tweet seines Wirtschaftsminister geäußert, heute legte er nach. Im CSU-Vorstand sagte er nach Teilnehmerangaben, ein solches Verhalten sei eines stellvertretenden Ministerpräsidenten nicht würdig. In der anschließenden Pressekonferenz stellte er Aiwangers Verteidigung in Frage: "Ich weiß nicht, ob es ein Missgeschick war. Bei Apartheid, beim Impfen, bei Klagen - immer wieder hören wir 'Missgeschicke'. Es häufen sich jetzt die sogenannten Missgeschicke", beklagte der CSU-Chef.

Er schätze bei den Freien Wähler "überragende Teile" der Kollegen im Kabinett, die Landtagsfraktion und auch viele Kommunalpolitiker, sagte Söder, forderte die Partei aber zu einer "dauerhaften Kursbestimmung" auf. Aiwangers Namen nannte er dabei nicht explizit.

Aiwanger: ruppiger Eindruck in Wahlkampfzeiten

Der Freie-Wähler-Chef wiederum sieht nach eigenem Bekunden keinerlei Probleme für die schwarz-orangene Regierungskoalition in Bayern. Die Zusammenarbeit habe vielleicht in Wahlkampfzeiten einen "etwas ruppigen Eindruck" gemacht, erläuterte Aiwanger. Seiner Meinung nach war sie aber trotzdem harmonischer als in der Großen Koalition auf Bundesebene. Dass man nicht Arm in Arm in den Wahlkampf gehe, sondern jeder seine Themen herausstelle, gehöre zum Geschäft: "Insofern glaube ich, dass einer weiteren ordentlichen Zusammenarbeit seitens der Freien Wähler nichts im Wege steht."

Allerdings müssten ein paar Themen nachjustiert werden, die in Wahlkampfzeiten möglicherweise liegengeblieben seien, ergänzte Aiwanger und nannte die Maskenpflicht im Unterricht an Schulen oder den weiteren Ausbau der Windenergie.

Söder macht Freie Wähler für Unionsergebnis mitverantwortlich

Söder sieht das anders: Die Konflikte ließen sich nicht einfach als Wahlkampf abtun. Vielmehr müsse man einen gewissen "Hygieneprozess" auf den Weg bringen und die vergangenen Wochen intensiv aufarbeiten.

Außerdem macht der CSU-Chef die Freien Wähler mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl. Die Freien Wähler hätten in Bayern vier Prozentpunkte zugelegt: "Am Ende hat das möglicherweise die bürgerliche Mehrheit in Deutschland gekostet."

"CSU braucht die Freien Wähler mehr als andersrum"

Auch diese Kritik lässt Aiwanger nicht gelten: "Wir sind nicht verantwortlich für Stimmverluste bei der Union", sagte er. Die Union habe mehr verloren als die Freien Wähler gewonnen hätten. Außerdem zeigten Umfragen zur Wählerwanderung, dass CDU und CSU auch an ganz andere Parteien Stimmen verloren hätten. Für Aiwanger steht fest: "Jeder ist für sein eigenes Ergebnis verantwortlich."

Unterstützung bekommt er vom parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler im bayerischen Landtag, Fabian Mehring:

"Das ist so, wie wenn ich ein Tennisspiel verliere, weil mein eigener Aufschlag nicht kommt und ich mich anschließend beschwere, dass mein Gegner überhaupt angetreten ist."

Die CSU sei für ihre Wahlverluste selbst verantwortlich. Die Regierungsarbeit im Freistaat wird sich nach Mehrings Einschätzung bald stabilisieren: Nach den Verlusten im Bund müsse Söder nun zeigen, dass in Bayern die bürgerliche Regierung funktioniere. Der FW-Politiker zeigt sich selbstbewusst: "Die CSU braucht die Freien Wähler nun mehr als andersrum."