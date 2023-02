Söder in Südosteuropa: Bayerns große Anwerbe-Offensive

Markus Söders rechte Hand schnellt nach oben, tastet nach dem Griff über dem Seitenfenster. "Wegen mir brauchen Sie fei nicht zu hetzen", ruft der bayerische Ministerpräsident dem Fahrer zu. Der Kleinbus, der ihn und seine Delegation zum Palast des rumänischen Staatspräsidenten bringt, fährt nicht durch Bukarest. Er rast.

Natürlich doch wegen Söder. Der hat zwar oft viel Programm, rollt kreuz und quer durch Bayern. Aber so viel Strecke wie an diesem Tag macht er selten: zuerst Rumänien, Besuch beim Ministerpräsidenten, beim Staatspräsidenten, beim Botschafter, dann am frühen Nachmittag Weiterflug nach Albanien. Für gemäßigte Busfahrten ist da keine Zeit.

Söder: Beziehungen "etwas eingeschlafen"

Also erste Station, Besuch im Palast des rumänischen Premierministers Nicolae Ciuca. "Zu Besuch bei Nachbarn und Freunden", wie Söder sagt. Ciuca lobt die "exzellenten Beziehungen". Wie man’s nimmt, das letzte Treffen der bayerisch-rumänischen Regierungskommission ist inzwischen mehr als fünf Jahre her. Die Beziehungen seien "etwas eingeschlafen", gesteht Söder selber ein.

Gruß an die bayerischen Rumänen

In diesen fünf Jahren geschah folgendes: Erstens, die Zahl der in Bayern lebenden Rumänen wuchs weiter auf jetzt 209.000. Damit bilden die bayerischen Rumänen die größte Volksgruppe mit Migrationshintergrund im Freistaat. Als Signal an sie will Söder seinen Besuch verstanden wissen: Die Rumänen "leisten einen hervorragenden Beitrag zur Stärkung Bayerns".

Suche nach Fachkräften in Südosteuropa

Zweitens verschärfte sich der Personalmangel in Deutschland, wurde vom lang prognostizierten Problem zum spürbaren Wirtschaftshemmnis. Deshalb dient Söders Besuch in Südosteuropa auch der Rekrutierung von Personal: "Wir suchen gezielt nach Fachkräften", sagt Söder abseits des offiziellen Besuchsprogramms. IT-Experten meint er vor allem. Dass Rumänien solche Kräfte auch selbst gut brauchen kann, irritiert Söder nicht. In der Pressekonferenz mit seinem Gastgeber streift Söder das Thema dann nur, Ciuca spart es völlig aus.

Kritik an Österreichs Nein

Im Gegenzug fürs abgeworbene Personal will der CSU-Chef Rumänien beim Beitritt zum Schengen-Raum unterstützen. Das freut seinen rumänischen Kollegen: "So schnell wie möglich" müsse der Beitritt stattfinden. Gescheitert ist er kürzlich an Österreich. "Wir haben’s auch nicht immer einfach mit denen", frotzelt Söder. Die Österreicher sollten ihre "Bedenken überdenken". Rumänien sei "nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung".

Die beiden Regierungschefs unterzeichnen auch eine Erklärung, die mehr Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Forschung zwischen Bayern und Rumänien vorsieht.

Eilige Rückfahrt zum Flughafen, wieder durch die eigens abgesperrten Straßen Bukarests. Nach der Landung in Tirana ist die Fahrt ebenso flott, dauert aber doch länger, als sie eigentlich müsste: Proteste gegen Söders Gastgeber, Premierminister Edi Rama, werden umfahren.

Neues Schild für den Strauß-Platz

Zwischenstopp am "Sheshi Franc Josef Shtraus". So heißt der Platz wirklich. Ein belebter, von schäbigen vier- bis fünfstöckigen Wohnhäusern umgebener Platz in Tirana. Zur Erinnerung an einen Besuch von Franz Josef Strauß im Jahr 1984. Premier Rama würdigt Strauß als "einen der ersten Türöffner, als Albanien in einer anderen Zeit lebte". Söder lässt Fotos unter dem etwas verwitterten Schild machen, klar, und verspricht Geld für ein neues.

Söder: Albanien "einfach reif" für die EU

Wenig später nennt Premierminister Rama Söder "eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Politik in Deutschland". Söder hat damit kein Problem, im Gegenteil. Am liebsten macht er gleich direkt Europa-Politik: Albanien sei "einfach reif" für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Seit 2014 ist das Land mit seinen offiziell 2,8 Millionen Einwohnern EU-Beitrittskandidat. Frage: Ob es nicht problematisch sei, dass Albanien im Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 104 liegt, hinter Tansania und Gambia? Söders Antwort: Albanien mache große Fortschritte, "es kommt auf den Prozess an".

Übrigens ist unklar, ob Albanien wirklich noch 2,8 Millionen Einwohner hat. Womöglich sind es viel weniger, denn wer jung ist und kann, wandert aus. Diesen Trend will Bayern nutzen. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft eröffnet demnächst ein Verbindungsbüro in Tirana, um gezielt Arbeitskräfte abzuwerben. Premier Rama erhofft "langfristig einen Mehrwert": In Deutschland ausgebildete Albaner könnten später in ihre Heimat zurückkehren, arbeiten, bauen, Unternehmen gründen. "Nicht nur Bayern profitiert von der Verbindung", sagt der Sozialist Rama.

Söder kann es recht sein. Solange Bayern nicht weniger profitiert.