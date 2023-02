Söder in Südosteuropa: Auf der Suche nach Personal

"Wir suchen gezielt nach Fachkräften", sagt Markus Söder vor seiner Reise BR24. Am Montag will der Ministerpräsident zunächst nach Bukarest fliegen, wird dort vom rumänischen Ministerpräsidenten Nicolae Ciuca und von Staatspräsident Klaus Johannis empfangen.

IT-Entwickler für Bayern

Die bayerisch-rumänischen Beziehungen seien seit Jahren eingeschlafen und müssen laut Söder "in einer Nachbarschafts-Strategie neu belebt" werden. Heißt einerseits, dass Bayern den Schengen-Beitritt Rumäniens unterstützt. Vor allem aber will Söder Fachkräfte nach Bayern locken: Besonders für den IT-Bereich sieht Söder Potenzial, Rumänien habe "sehr viele junge Entwickler, die gern zu uns kommen würden, an die Universitäten oder auch in die Wirtschaft".

Ganz neu ist die Idee nicht. Als die Rumänen 2014 volle Freizügigkeit innerhalb der EU erhielten, erwarteten Migrationsforscher durchaus qualifizierte Kräfte für den deutschen Arbeitsmarkt. In Bayern wurden indes auch Vorbehalte laut, CSU-Politiker warnten vor "Armutseinwanderung". Heute bilden Rumänen die größte Gruppe mit ausländischem Hintergrund in Bayern. Deshalb will Söder seinen Besuch auch als Signal an die bayerischen Rumänen verstanden wissen.

Am Nachmittag fliegt Söder weiter nach Tirana. Bayern werde in Albanien künftig "ganz gezielt Arbeitskräfte ansprechen", der Ministerpräsident nennt im BR24-Gespräch "Pflege und Handwerk, alles, was Fachkräfte betrifft". Besonders in der Pflegebranche ist der Personalmangel dramatisch, wie überall in Deutschland. Schon vor Jahren warb der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), in Albanien sei die Pflegeausbildung "häufig besser, als wir denken". Kürzlich stellte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Pflegerinnen aus dem Ausland finanzielle Anreize in Aussicht und eine raschere Abwicklung ihrer Anerkennung.

Das Problem: Anders als Rumänien ist Albanien kein EU-Mitglied, die Anwerbung von Fachkräften also schwieriger. In der Regel brauchen Menschen aus Drittstaaten ein Visum, um in Deutschland arbeiten zu dürfen. Dafür sind die deutschen Botschaften zuständig.

Schnellere Visa-Verfahren?

Sie brauchen laut Söder aber "viel zu lange" für die Erteilung der Visa. Deshalb gehe Bayern einen umgekehrten Weg: "Wir suchen gezielt nach Fachleuten und gehen dann auf die Botschaften zu, wenn Arbeitsanbahnung stattfindet." Dadurch werde das Verfahren "deutlich verkürzt".

Zudem hat Bayern hat seit gut zwei Jahren die Nürnberger "Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften". Sie soll die Anwerbeverfahren beschleunigen.

Söder: "Geben und Nehmen"

Nicht gelten lässt Söder den Vorwurf, es sei unfair, aufstrebenden Staaten ausgerechnet den qualifizierten Nachwuchs abzuwerben. Von einem "Geben und Nehmen" spricht der Ministerpräsident: "Die Leute arbeiten bei uns, dann gehen sie zurück und stärken dort die Wirtschaft."

Geplant ist in Tirana auch ein Gespräch mit Premierminister Edi Rama. Die beiden Regierungschefs kennen sich, im Herbst 2021 war der Sozialist Rama Gast in der bayerischen Staatskanzlei, im vergangenen Sommer bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth.

Auf den Spuren von Strauß

Mit seinem Gegenbesuch knüpft Söder nun "an eine alte Strauß-Tradition" an. Das stimmt insofern, als der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß 1984 einen Zwischenstopp in Albanien einlegte, als er mit Familie und Geländewagen auf dem Weg nach Griechenland war. Empfangen wurde er zwar nicht von Diktator Enver Hoxha, aber vom Vizepremier. "Obwohl ich sie erst seit einer Stunde kenne, traue ich euch Albanern", soll Strauß' Fazit gewesen sein.

Später tauften die dankbaren Albaner einen Platz ihrer Hauptstadt auf den Namen "Sheshi Shtraus". Dass die Einweihung eines "Sheshi Söder" im Reiseplan bisher nicht vorgesehen ist, muss nichts heißen.