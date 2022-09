Söder in Regensburg: "Ich lasse Bayern nicht absaufen"

Der Freistaat Bayern ist laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereit, die Energiekrisenhilfen des Bundes mit eigenen Finanzmitteln zu ergänzen. Das sagte Söder am Donnerstagabend im Regensburger Presseclub.

Söder begrüßt Gaspreisbremse

Die von der Bundesregierung angekündigte Gaspreisbremse, die mit einem schuldenfinanzierten Sonderfonds in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro ermöglicht werden soll, begrüßt Bayerns Ministerpräsident grundsätzlich. Es sei bei den Fragen der Gasumlage und der Atomkraft lange gezögert worden, insofern sei der heutige Tag ein "Schritt in die richtige Richtung", sagte Söder.

Sollte die Gaspreisbremse funktionieren, würde das die Spitze an Problemen abfedern. Die Landesregierung werde die Hilfen des Bundes dann gegebenenfalls in einzelnen Bereichen mit eigenen Hilfsprogrammen ergänzen, so wie es bereits bei den Corona-Hilfen gemacht worden sei.

Gegebenenfalls zusätzliche Hilfen

"Ich lass Bayern auf keinen Fall absaufen", so Söder. Am Ende sei die Rettung von Unternehmen und Bürgern wichtiger als jedes Prinzip. "Jetzt schauen wir mal was da rauskommt. Der Bund will das in zwei oder drei Wochen vorlegen. Dann passen wir das entsprechend in unserer Haushaltsklausur an."

Möglich seien etwa zusätzliche Hilfen für soziale Einrichtungen, Krankenhäuser sowie kleine und mittelständische Betriebe. Söder kündigte explizit an, die Tafeln in Bayern stärker zu unterstützen. Um der stark gestiegenen Inflation zu begegnen, fordert Markus Söder zusätzlich, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, insbesondere auf regionale Erzeugnisse, zu senken.

Kernkraftwerke weiterlaufen lassen – aber nur bis 2024

Um die Energiesicherheit über den Winter und das Frühjahr hinaus sicherzustellen forderte Söder außerdem erneut, die verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland bis zum Ende des Jahres 2024 weiterlaufen zu lassen. Eine noch längere Nutzung der Atomkraft, über weitere zehn oder fünfzehn Jahre, lehnt Söder dagegen ab.