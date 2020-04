Söder in Exit-Debatte: "Sind noch lang nicht über den Berg"

Söder äußerte sich einen Tag vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus. Mit Spannung erwartet wird, ob und welche Art von Fahrplan es geben wird, um die einschneidenden Maßnahmen wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen langsam zu lockern.

Söder gibt sich zurückhaltend

Söder, der derzeit der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt, reist am Mittwoch nach Berlin. Das bayerische Kabinett tagt am Donnerstag, um die konkreten weiteren Schritte für den Freistaat formal zu beschließen. Söder gab sich betont zurückhaltend: "Wir sind noch lang nicht über den Berg", mahnte er.

Die nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina hatte am Montag für einen "realistischen" Zeitplan zurück zur Normalität plädiert. Die Wissenschaftler empfahlen, Schulen "so bald wie möglich" wieder zu öffnen - angefangen bei Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen. Die Leopoldina nannte aber auch viele Voraussetzungen für eine Rückkehr zu mehr Normalität. Zudem liegt eine Ausarbeitung eines von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) berufenen Expertenrats vor.

Herrmann schließt bayerischen Sonderweg nicht aus

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann betonte im BR-Interview, Ziel sei es bei den Beratungen am Mittwoch, zu einer gemeinsamen Linie kommen. Einen bayerischen Sonderweg schloss er aber nicht aus: Man dürfe nicht vergessen, dass Bayern vergleichsweise hohe Infektionszahlen habe - bedingt durch die vielen Menschen, die das Virus aus den Skigebieten in Tirol und Südtirol in den Freistaat gebracht hätten.

Herrmann betonte zudem, dass er Bundesligaspiele vor Zuschauern ab Herbst für nicht ausgeschlossen hält. Zunächst sei geplant, die aktuelle Spielzeit in den nächsten Wochen mit Geisterspielen ohne Fans zu Ende zu bringen. Sollte sich die Corona-Krise im Sommer in die richtige Richtung entwickeln, könnten in der kommenden Fußball-Saison wieder Fans in die Arenen gelassen werden.

Freie Wähler wollen "mittelfristig" alle Bayern auf Corona testen

Für ein Ende des Corona-Ausnahmezustands in Bayern fordern die Freien Wähler einen flächendeckenden Test aller Menschen im Freistaat. "Ziel muss es sein, mittelfristig die gesamte Bevölkerung auf Corona testen zu können", heißt es in einem neunseitigen Positionspapier, welches unter anderem von Fraktionschef Florian Streibl verfasst wurde.

Bei der Zulassung eines Impfstoffs müsse das Zulassungsverfahren "im Rahmen des rechtlich Zulässigen" verkürzt werden, heißt es darin weiter. Ferner solle der Freistaat Zuschüsse und Kredite für Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen bereitstellen, um maßgeblichen Fortschritt bei der Pandemie-Forschung sowie modernster Diagnose und Medizin zu erreichen.

Die CSU-Fraktion äußerte sich zurückhaltend zum Papier des Koalitionspartners:

"Wir haben das Strategiepapier der Freien Wähler zur Kenntnis genommen. Es ist nicht mit uns abgestimmt, muss es aber auch nicht, denn es ist ja jedem unbenommen, Vorschläge zu machen. Konkret sehen wir in dem Papier keinen großen Erkenntnisgewinn." Thomas Kreuzer, CSU-Fraktionschef

Grüne: Maßgeblich sind die Infektionszahlen

Von den Oppositionsparteien im Landtag hatte zunächst die FDP am Ostermontag einen Plan präsentiert, mit dem man die Corona-Beschränkungen Schritt für Schritt wieder aufheben könnte. Es sei wichtig, den Menschen eine Perspektive aufzuzeigen, so Fraktionschef Martin Hagen.

Auf eine BR-Anfrage äußerte sich am Dienstag auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Sie betonte, zuallererst gehe es weiter um Schutz und Sicherheit. Für Lockerungen müsse der richtige Moment abgepasst werden:

"Das heißt: Die Infektionszahlen müssen deutlich zurückgehen und wir müssen dies anhand verlässlicher Testzahlen ablesen können. Und wir brauchen ein klares gesellschaftliches und politisches Commitment für Rücksichtnahme durch persönliches Abstandhalten im öffentlichen Raum und den Einsatz von technischer Schutzausrüstung wie Masken und Einmalhandschuhen." Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin

AfD fordert "Revitalisierungstrategie"

Die Landtags-AfD plädiert für eine "Revitalisierungstrategie" mit drei Schritten: Im ersten gehe es um den Schutz der Bevölkerung durch kostenfreie Ausstattung mit Atemschutzmasken sowie durch Massentests auf das Coronavirus. Im zweiten Schritt werden die Risikogruppen auf freiwilliger Basis geschützt, sie sollten unterstützt werden etwa durch Einkaufsservice, wie Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner erläuterte. Zuletzt könne sukzessive die Reaktivierung des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens in Bayern erfolgen.

Darüber hinaus fordert die AfD-Fraktion eine Enquetekommission zur vollständigen Aufarbeitung der Krise sowie des Regierungshandelns, "damit wir uns auf künftige Krisen dieser Art vorbereiten können".