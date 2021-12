2G im Handel, Geisterspiele, Kontakte: Strengere Corona-Regeln

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Die bayerische Staatsregierung will schon am Freitag in einer Sondersitzung eine 2G-Regelung für den Handel beschließen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte in München an, Bayern werde den entsprechenden Beschluss von Bund und Ländern umsetzen. "Dies wird jetzt neu sein."

Damit dürfen künftig nur noch Genesene und vollständige Geimpfte in viele Geschäfte. Davon sollen jedoch Läden des täglichen Bedarfs ausgenommen sein. Für welche Geschäfte das genau gelten solle, werde im Kabinett beraten, sagte Söder. Der Zugang muss laut Bund-Länder-Beschluss von den Geschäften kontrolliert werden.

Staatsregierung will Geisterspiele beschließen

Zudem soll es dem Ministerpräsidenten zufolge in Bayern schon ab diesem Wochenende wieder Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga geben. Nachdem einige Bundesländer

Darauf konnten sich Bund und Länder nicht einigen, der Freistaat will das nun im Alleingang beschließen. "Fußball sind eine überregionale Großveranstaltung. Fans bewegen sich durch ganz Deutschland", sagte Söder. Es sein nicht vorstellbar, dass Weihnachtsmärkte nicht stattfinden, und Tausende Fans im Stadion seien.

Strengere Kontaktbeschränkungen

Verschärft werden in Bayern wie bundesweit auch die Kontaktbeschränkungen. Für Geimpfte gebe es keine Kontaktbeschränkungen, solange kein Ungeimpfter dabei sei, erläuterte Söder. Wenn ein Ungeimpfter auf mehrere Geimpfte treffe, gelte aber die Regel: "ein Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt." Kinder bis 14 Jahren Diese sei "natürlich eine Einschränkung", sagte der Ministerpräsident.

Obergrenzen für Feiern in "hochbelasteten" Kreisen

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 350 soll es laut Bund-Länder-Beschluss Teilnehmer-Obergrenzen bei privaten Feiern geben: maximal 50 Geimpfte und Genesene in Innenräumen sowie 200 im Freien.

Auch dieser Punkt soll in der bayerischen Corona-Verordnung übernommen werden. Für private Zusammenkünfte in "hochbelasteten Gebieten" werde die Obergrenze von 50 Personen festgeschrieben, erläuterte Söder. Die Staatsregierung rate allerdings von Feiern ab, insbesondere wegen der Gefahr von Impfdurchbrüchen.