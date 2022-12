Söder im Masken-Ausschuss: "Es gab keine Weisungen"

In seiner mit Spannung erwarteten Aussage vor dem Masken-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Filz-Vorwürfe als "falsch, bewusst unehrlich und auf jeden Fall wahrheitswidrig" bezeichnet. Die Staatsregierung habe alles versucht, um Schutzausrüstung zu beschaffen, und sei allen Hinweisen nachgegangen. "Die Suche war intensiv, aber nicht planlos." In den Anfangswirren habe die Regierung bewusst "Struktur in die Suche gebracht". Im gesamten Verfahren habe es von ihm keinen Einfluss und keine Weisungen gegeben.

Wie in den vergangenen Wochen schon mehrere Minister seines Kabinetts verwies auch Söder auf den dramatischen Mangel an Schutzausrüstung zu Beginn der Corona-Pandemie. "Es ging um Leben und Tod", betonte er. Der Freistaat habe mit der Zeit mehr als eine Milliarde Einzelstücke bestellt. Angesichts dieser Fülle könne "doch kein Mensch im Ernst" glauben, dass ein Minister oder die Staatskanzlei gesagt habe, man solle "die eine Maske kaufen oder die andere nicht". Er selbst sei vor allem für die große Linie zuständig gewesen. Der Maßstab sei immer Recht und Gesetz gewesen.

Söder: Nur ein Fall von persönlichem Fehlverhalten

Nach allen Erkenntnissen habe es auf bayerischer Ebene nur einen Fall gegeben, in dem sich persönliches Fehlverhalten gezeigt habe - "nicht juristisch, aber moralisch", sagte Söder mit Blick auf die Provisionen, die der Landtagsabgeordnete und Anwalt Alfred Sauter bei Masken-Geschäften kassiert hatte. Der Untersuchungsausschuss habe in mehr als 40 Sitzungen "nichts Wesentliches zu Tage gefördert".

Keine Erinnerung an SMS zu Scheuer-Masken

Besonders im Fokus stand der von Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eingefädelte Masken-Millionen-Deal mit einem Unternehmen aus seiner Heimat Passau. Das bayerische Gesundheitsministerium hatte einen Vertragsabschluss wegen Zweifeln am Standard der Masken zunächst abgelehnt, daraufhin schaltete sich zunächst Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) ein, kurz darauf offenbar auch Söder. In den Akten findet sich ein Hinweis auf eine SMS des Ministerpräsidenten mit der Aufforderung: "Müsst ihr nehmen." Noch am selben Tag wurde ein Kaufvertrag mit der Passauer Firma abgeschlossen. Eine Woche später nahmen Söder, Herrmann und Scheuer acht Millionen OP-Masken aus China am Münchner Flughafen in Empfang.

Söder kann sich an die SMS nach eigenen Angaben nicht erinnern. "Ich schreibe tatsächlich relativ viele SMS", erläuterte er. Er sei in das Verfahren nicht eingebunden gewesen und habe dazu keine Detailkenntnisse. "Man kann sich in nichts einmischen, wovon man keine Kenntnis hat." Lediglich an den Termin am Flughafen könne er sich erinnern. Das sei ein schöner Tag gewesen, betonte der CSU-Chef. "Da war ich mal für ein paar Stunden erleichtert in dem ganzen Schlamassel." Es sei darum gegangen, ein Signal zu setzen, das den Menschen Mut und Hoffnung mache. Er sei Scheuer bis heute dankbar, dass er das organisiert habe.