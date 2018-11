Söder im BR-Interview: Bleibe maximal zehn Jahre im Amt

Ministerpräsident Markus Söder strebt eine Amtszeit von maximal zwei Legislaturperioden an. Im BR-Interview erinnerte der CSU-Politiker am Abend an seine letztlich gescheiterte Initiative, die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre zu begrenzen. "Für mich gelten diese zehn Jahre, die die anderen in der Verfassung ja nicht wollten", sagte Söder in der "Münchner Runde extra".

Söder hatte mit seinem Vorstoß im Juli die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung im Landtag verfehlt. Söder simuliere nur Demut, argumentierte die Opposition damals.

Greift Söder nach dem CSU-Vorsitz?

Auf die indirekte Frage nach einer möglichen Kandidatur als CSU-Chef wollte sich Söder im BR-Interview nicht äußern. Auch der Frage, weshalb er nicht zugegriffen habe, als im Horst Seehofer den Parteivorsitz angeboten habe, wich der Ministerpräsident aus: "Wir haben uns damals klar nach außen positioniert in der Aufstellung, und wir haben diesen Wahlkampf so gestaltet. Wie es jetzt weitergeht, werden wir dann sehen." Söder bekräftigte, egal an welcher Stelle, werde er seinen Beitrag leisten.

Beim Thema Asylpolitik räumte Söder Fehler "im Stil" in der Wahlkampfphase ein. Zugleich betonte er: "Es ist doch ganz klar, dass das Thema Migration die Menschen bis heute bewegt."

Investitionen in den ÖPNV

Mit Blick auf den Klimawandel erklärte Söder, das Automobil und dessen Bedeutung für Bayerns Wirtschaft müsse keine Hindernis sein, CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Der Ministerpräsident verwies auf das geplante Klimaschutzgesetz. Zum einen gehe es darum, Elektromobilität und andere alternative Antriebe voranzubringen. Zudem werde Bayern mehr investieren im öffentlichen Nahverkehr als andere Bundesländer und auch neue Wege gehen. Söder: "Das Ein-Euro-Ticket, der Vorschlag von mir, wurde am Anfang belächelt, jetzt steht es fest im Koalitionsvertrag als klares Ziel, um den ÖPNV attraktiver zu machen."

Das umstrittene Polizeiaufgabengesetz bleibt - mit Nachbesserungen

Söder machte deutlich, die Demonstrationen, die es in München gegen das Polizeiaufgabengesetz gegeben hat, zu respektieren. Das führe aber nicht schon alleine dazu, dass die Mehrheit im Freistaat das genauso sehe wie die Demonstranten. Söder sprach sich für eine sachliche Diskussion aus. Man werde das Gesetz an ein, zwei Stellen präzisieren und verbessern - aber: Die Grundlinie, für mehr Sicherheit und Stabilität zu sorgen, bleibe.

Mehr Zusammenhalt, mehr Miteinander

Beim Rückblick auf das politische Jahr in Deutschland sagte Söder, man habe einander zu wenig zugehört. Auch bei der CSU sei nicht alles perfekt gelaufen. Als eigentliche Aufgabe für die Zukunft sieht Söder zwei Dinge: In Berlin mehr Miteinander und weniger Streit. Und auf Bayern-Ebene eine breitere Aufstellung, was alle gesellschaftlichen Schichten betrifft - und ein stärkerer Zusammenhalt.

Der bayerische Landtag hatte Markus Söder am Vormittag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bekam 110 von 202 abgegebenen Stimmen.