Söder hält "Sonderoptionen für Geimpfte" für möglich

Nach Meinung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wird es irgendwann nötig sein, über "Sonderoptionen für Geimpfte" zu sprechen. "Jetzt noch nicht, weil es noch zu wenig sind", sagte Söder in der Sendung "jetzt red i" im BR Fernsehen. Aber auf Dauer könne es nicht sein, dass sich viele Menschen impfen lassen, andere dagegen nicht - "und für die, die sich nicht impfen lassen, alle anderen ein Stück weit dieselben Einschränkungen haben".

Bereits jetzt lasse sich feststellen, dass die Ansteckungsgefahr in Alten- und Pflegeheimen deutlich sinke, erläuterte Söder. Wenn im Zuge der Impfungen auch die Mortalität zurückgehen werde, müsse das ein Aspekt sein, der in Lockerungsentscheidungen mit einfließe.

"Es muss sich keiner impfen lassen"

Zugleich erneuerte Söder aber die Zusicherung, dass es keine Impfpflicht geben werde: "Es muss sich keiner impfen lassen."

Allerdings ist aus seiner Sicht das Impfen "am Ende die Lösung" im Kampf gegen Corona - "regelmäßig impfen übrigens". Deswegen wäre es laut Söder wichtig, auch für Kinder und Jugendliche eine Impfung zu haben.

Söder stellt Lockerung der Kontaktbeschränkung in Aussicht

Der Ministerpräsident stellte in der Sendung auch eine Lockerung der strengen Kontaktbeschränkungen in Aussicht. Dort, wo die Corona-Inzidenz sehr niedrig sei, seien "natürlich mehr Kontakte sinnvoll", gerade für Kinder. Söder verwies in dem Zusammenhang auf die landesweite nächtliche Ausgangssperre, die ebenfalls aufgehoben worden sei, weil sie bei niedrigen Zahlen nicht mehr verhältnismäßig sei.

