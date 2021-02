Söder: "Haben Infektionszahlen um fast 90 Prozent gesenkt"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im BR Fernsehen die heute beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen verteidigt. Am Abend sagte er im Interview mit der Rundschau, dies sei kein Sinneswandel, man müsse sich vor Augen führen, dass Bayern in den letzten Wochen eine tolle Entwicklung genommen habe.

"Wir waren auf Platz 1 der Inzidenz und liegen jetzt auf Platz 9. Wir haben die Infektionszahlen um fast 90 Prozent gesenkt. Das sind alles sehr ermutigende Signale. Und wir haben statt 'nur' Hotspots jetzt 'ganz wenige' [Hotspots] noch mittlerweile. Wir bleiben bei dem Kurs der Vorsicht, aber wir zeigen Perspektive."

Generelle Ausgangssperre fällt ab Montag

Neben der Streichung der Ausgangssperre ab Montag für Regionen mit niedriger Inzidenz hat das bayerische Kabinett heute auch beschlossen, Grundschulen und Kitas bereits ab dem 22. Februar wieder zu öffnen, wenn es die Inzidenzzahlen hergeben. Wann der Unterricht in den übrigen Klassen wieder starten soll, ließ Söder in dem Interview offen. Der Distanzunterricht habe sich bewährt, bei den kleinen Kindern an der Grundschule reiche er aber nicht aus.

Vorsichtige Öffnung der Grundschulen im Wechselunterricht

Man werde beobachten, wie sich die erste Öffnung auswirkt. Das "vorsichtige Öffnen" der Grundschulen im Wechselunterricht werde aber von einem Maskenkonzept und einem intensiven Testkonzept begleitet. Außerdem will Söder ein "sozialbegleitendes Konzept", damit man erfahre, wie sich die Entwicklung bei den Kindern in den letzten Wochen und Monaten ausgewirkt hat.

Mutationen von Corona "fest im Blick"

Söder bekräftigte in dem Interview erneut, dass man die Mutationen sehr ernst nehme. Forderungen wie beispielsweise Geschäfte, Gastronomie und Skipisten wieder zu öffnen, habe man daher eine Absage erteilt. Das wäre ein schwerer Fehler. Bayern gehe langsamer vor als andere Bundesländer und man achte auf die Gefährdung.

Söder höfft, dass Tschechien zu einem Mutationsgebiet erklärt wird, so dass es Grenzkontrollen geben kann, um den hohen Eintrag, der aus Tschechien kommt, deutlich zu reduzieren. Außerdem habe man "Tirol fest im Blick, weil dort die südafrikanische Variante sich sehr stark entwickelt."

Handel erst bei Inzidenzwert von 35 öffnen

Laut Söder macht es keinen Sinn, den Handel schon früher zu öffnen, als bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Die Entwicklung gehe ohnehin in diese Richtung. Im vergangenen Frühjahr habe man den Handel auch erst bei einer Inzidenz von 23 bayernweit eröffnet.

Der bayerische Ministerpräsident betonte in dem Rundschau-Interview auch, dass er den Weg, den Österreich geht, skeptisch betrachtet. Er sprach von einem "Auf und Zu" und "Vor und Zurück", was für Wirtschaft und Handel keine Perspektive sei. "Da gehen wir lieber den vorsichtigen Weg", so Söder. In Bayern sollen außerdem die Hilfen für die Wirtschaft "so schnell wie möglich" ausgezahlt werden.