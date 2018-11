Söder: "Grundrecht auf Asyl unantastbar" - Ja zu Migrationspakt

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder lehnt es ab, das individuelle Recht auf Asyl im Grundgesetz zu ändern. "Für mich ist das individuelle Grundrecht auf Asyl unantastbar", sagte der designierte CSU-Vorsitzende der "Welt am Sonntag" und forderte: "Wir sollten aufhören, beim Thema Migration in Theoriediskussionen zu verharren."

Vielmehr müsse es um praktische Schritte gehen. "Die AfD stellen wir nicht mit theoretischen Debatten, sondern durch konstruktive Lösungen in der Realität", betonte Söder mit Blick auf die kontroverse Diskussion, die der CDU-Politiker Friedrich Merz ausgelöst hatte.

Debatte von CDU-Politiker Merz ausgelöst

Merz hatte am Mittwochabend gesagt: "Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat." Er sei seit langem der Meinung, dass offen darüber geredet werden müsse, ob dieses Asylgrundrecht "in dieser Form fortbestehen" könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt sei.

Vom CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber kam daraufhin schnell Zustimmung: Merz habe einen richtigen Punkt getroffen, sagte sagte Ferber dem Inforadio des rbb: "Deutschland ist momentan mit der Hinderungsgrund, zu europäischen Lösungen zu kommen, aufgrund dieses individuellen Rechtsschutzes." Auch wenn Merz seine Aussagen mittlerweile relativierte, wurde er nicht nur von SPD, Grünen, FDP und der Linken scharf kritisiert, sondern zum Teil auch von eigenen Parteifreunden. Aus der CSU dagegen kam zunächst kein Widerspruch.

Söder sieht Fortschritte in Europa

Söder betonte nun, es sei noch ein langer Weg, bis es in Europa tatsächlich ein gemeinsames Asylrecht geben werde. "Jetzt geht es erst einmal um den Schutz der Außengrenzen", sagte er. "Dort ist Europa zum Glück viel weiter als noch vor wenigen Jahren."

Bayern habe die Herausforderungen mit einem eigenen Asylplan konstruktiv angenommen, sagte der Ministerpräsident. "Mit dem Dreiklang von Grenzpolizei, dem Landesamt für Asyl und dem Ankerzentrum haben wir gezeigt, wie eine vernünftige Asylpolitik funktioniert." Diesen eingeschlagenen Weg gelte es fortzusetzen "und nicht eine neue Debatte über Grundgesetzänderungen" zu führen.

UN-Migrationspakt laut Söder sinnvoll

Zugleich verteidigte Söder in dem Interview den geplanten UN-Migrationspakt. In der Sache sei er "durchaus sinnvoll", betonte der CSU-Politiker. "Denn allein national werden wir das globale Flüchtlingsproblem nicht lösen." Nationale Maßnahmen müssten immer im Zusammenhang mit internationalen ergriffen werden, "sonst laufen sie leicht ins Leere". Genau das werde im Migrationspakt versucht. "Wir sollten der AfD hier nicht auf den Leim gehen."

Allerdings kritisierte Söder die Art der Kommunikation über den Pakt. "Es war sicher nicht besonders glücklich, dass man gleichsam nebenher von dem Pakt erfahren hat. Das bietet leider Rechtspopulisten die Möglichkeit, wieder mit Verschwörungstheorien zu kommen."

Aiwanger bekräftigt Nein zum Migrationspakt

Söders Koalitionspartner, die Freien Wähler (FW), halten dagegen an ihrem Nein zum Migrationspakt in der derzeitigen Form fest. "Dieser Migrationspakt soll so nicht verabschiedet werden, sondern soll nachverhandelt werden", betonte Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger im "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. "Mich stört die Vorgehensweise." Einmal mehr sei ein weltumfassendes Thema "von gewissen Eliten" im stillen Kämmerlein diskutiert worden. Diese Vorgehensweise sei eine Katastrophe und führe zu Verunsicherung.

Zugleich bekräftigte der FW-Chef auch seine inhaltliche Kritik an dem Dokument. Migration werde im Pakt durch die "rosarote Brille" gesehen. Wenn dort stehe, dass Migration die Quelle von Wohlstand und Innovation sei, müsste laut Aiwanger an anderer Stelle stehen, dass sie "auch zu sozialen Verwerfungen führen" könne.