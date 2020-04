Söder hält Gottesdienste in Bayern ab Mai wieder für möglich

Öffentliche Gottesdienste könnten ab Mai in Bayern wieder erlaubt sein. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder heute nach einer Sitzung des Kabinetts. Es brauche aber Schutzvorkehrungen:

"Es finden jetzt Gespräche mit Kirchen statt über kluge Konzepte mit möglicherweise mehreren Gottesdiensten an einem Tag, vor allem in den größeren Kirchen, um den Abstand so zu organisieren, dass hygienischer Anspruch, aber auch dieses grundrechtlich geschützte Recht Religionsausübung möglich ist." Ministerpräsident Markus Söder

Eine erste Reaktion darauf kam aus Würzburg. Dort äußerten sich Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche erfreut darüber, möglicherweise bald wieder öffentliche Gottesdienste feiern zu können.

Zuvor hatte es von mehreren Seiten Kritik an der Verlängerung des Gottesdienstverbots gegeben. Religionsvertreter hatten auf Lockerungen gedrängt. Am morgigen Freitag treffen sich Vertreter des Bundesinnenministeriums mit Religionsvertretern zum Austausch über die aktuelle Lage in der Corona-Krise. Gesprochen werden soll u.a. über die Erfahrungen mit den derzeit geltenden Beschränkungen.