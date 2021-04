BR24Live: Generelle Corona-Testpflicht an Bayerns Schulen

Alle bayerischen Schüler und Lehrkräfte müssen sich ab kommendem Montag mindestens zweimal wöchentlich auf Corona testen lassen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Diese Testpflicht hat das Kabinett heute beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Ministerrats mitgeteilt hat. Konkret geht es um PCR-, Schnell- oder Selbsttests, die laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) in der Schule durchgeführt werden müssen.

"Die Teilnahme am Unterricht kann nur mit einem negativen Testergebnis stattfinden", betonte Söder. Laut ihm geht es darum, das "Gemeinschaftserlebnis Schule" zu schützen. "Wir sehen, dass die Schulen ein sehr intensiver Teil des pandemischen Geschehens sind." Bisher war die Testpflicht nur für diejenigen Schüler geplant, die in Regionen mit einem Inzidenzwert über 100 vor Ort unterrichtet werden - in erster Linie Abschlussklassen.

Inzidenz: Zwischen 50 und 100 Wechselunterreicht

Grundsätzlich gilt für Bayerns Schulen: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt unter 50, gibt es für alle Grundschüler Präsenzunterricht und für ältere Schüler Wechselunterricht. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 sind alle Schüler im Wechselunterricht. In Regionen, in denen die Inzidenz über 100 liegt, lernen die Schüler zu Hause im Distanzunterricht - mit Ausnahme der Abschlussklassen sowie der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und Fachoberschulen.

"Modellstädte": Entscheidung verschoben

Offen bleibt weiter, ob und ab wann es sogenannte Modellstädte für Corona-Lockerungen in Bayern gibt. Fast 100 Kommunen haben sich dafür beworben, um dank vieler Schnelltests Außengastronomie und Kultureinrichtungen öffnen zu dürfen. Als Vorbild diente ursprünglich die schwäbische Universitätsstadt Tübingen. Eine Entscheidung über acht bayerische Modellstädte mit jeweils bis zu 100.000 Einwohnern war für heute geplant. Laut Söder ist eine Entscheidung hierüber nun um zwei Wochen verschoben. "Tübingen zeigt: Testen alleine ist keine Lösung", sagte der Ministerpräsident.

Auch sämtliche andere Öffnungsschritte, die nach dem Stufenplan von Bund und Ländern in Regionen mit einem Inzidenzwert unter 100 möglich wären, sind laut Söder in Bayern um mindestens zwei Wochen verschoben. Er betonte, die Gefahr der dritten Welle bleibe - aktuell sei "nicht die Zeit für unsichere Öffnungen". Laut Söder gehen die Corona-Zahlen in Bayern derzeit sogar zurück, aktuell liege der bayernweite Inzidenzwert bei 120. Allerdings zeichnen die Zahlen laut dem Ministerpräsidenten wegen verzögerter Meldungen über die Feiertage und generell weniger Tests über Ostern "kein ehrliches und realistisches Bild".

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.